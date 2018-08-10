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    Колишній гравець київського «Динамо» перейшов у московський «Спартак»

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    Роман Єрьоменко (у центрі). Фото ФК &laquo;Спартак&raquo; - Колишній гравець київського «Динамо» перейшов у московський «Спартак»
    Роман Єрьоменко (у центрі). Фото ФК «Спартак»

    Роман Єрьоменко відбув дискваліфікацію за вживання допінгу

    Московський «Спартак» досяг домовленості про підписання трудового договору з Романом Єрьоменком.

    Півзахисник народився 19 березня 1987 року у Москві, інформує офіційний сайт російського клубу.

    Раніше він виступав за фінський «Яро», італійські «Удінезе» та «Сієну», київське «Динамо», казанський «Рубін» і московський ЦСКА.

    В активі гравця також 73 матчі за збірну Фінляндії.

    «Я посилено тренувався. І самостійно, і з друзями у Фінляндії. Відчуваю себе відмінно. Але зрозуміло, що потрібно набирати ігрові кондиції», - сказав сам Єрьоменко.

    Свого часу, у 2008-2011 роках, Роман був одним з лідерів київського «Динамо», яке тоді тренували російські фахівці Валерій Газзаєв і Юрій Сьомін.

    Відіграв за «біло-синіх» більше 70 матчів, після чого перейшов у «Рубін».

    Із 7 жовтня 2016 року Єрьоменка було відсторонено від усіх матчів на місяць. А 18 листопада він був дискваліфікований на два роки за вживання кокаїну.

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