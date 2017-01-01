Колишній гравець «Шахтаря» змінив клуб у чемпіонаті Польщі

Роман Вахула перейшов у восьму команду чемпіонату Польщі з футзалу

У результаті відходу головного спонсора під великим питанням виявився подальший виступ у чемпіонаті Польщі з футзалу клубу «Лех Канцелярія» із Сломників. Поки офіційної інформації про зняття команди немає, але гравці команди вже у центрі трансферних новин футзальної Екстракласи. Зокрема, вихованець львівського футзалу Роман Вахула,



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Роман Вахула

Роман Вахула перейшов у восьму команду чемпіонату Польщі з футзалу

У результаті відходу головного спонсора під великим питанням виявився подальший виступ у чемпіонаті Польщі з футзалу клубу «Лех Канцелярія» із Сломників.

Поки офіційної інформації про зняття команди немає, але гравці команди вже у центрі трансферних новин футзальної Екстракласи.

Зокрема, вихованець львівського футзалу Роман Вахула, який вже протягом п'яти останніх років грає у польському чемпіонаті, другу половину поточного сезону проведе у клубі «Ред Дрегонс» з Пнів.

Цей клуб став четвертим для колишнього гравця львівського «ТВД», донецького «Шахтаря» та збірної України у польському етапі його кар'єри.

Після першого кола «Ред Дрегонс» з 12-ма очками займає восьме місце у турнірній таблиці, відстаючи від шостого місця на п’ять очок.

На першому етапі чемпіонату Екстракласи команди головним завданням ставлять потрапляння до першої шістки, яка і поведе боротьбу за медалі у другій частині чемпіонату.

Джерело: sport.ua