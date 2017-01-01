  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Колишній гравець «Шахтаря» змінив клуб у чемпіонаті Польщі

    Роман Вахула перейшов у восьму команду чемпіонату Польщі з футзалу
    У результаті відходу головного спонсора під великим питанням виявився подальший виступ у чемпіонаті Польщі з футзалу клубу «Лех Канцелярія» із Сломників. Поки офіційної інформації про зняття команди немає, але гравці команди вже у центрі трансферних новин футзальної Екстракласи. Зокрема, вихованець львівського футзалу Роман Вахула,
    • Сьогодні, 09:16
    • Розсилка
    Роман Вахула
    Роман Вахула

    Роман Вахула перейшов у восьму команду чемпіонату Польщі з футзалу

    У результаті відходу головного спонсора під великим питанням виявився подальший виступ у чемпіонаті Польщі з футзалу клубу «Лех Канцелярія» із Сломників.

    Поки офіційної інформації про зняття команди немає, але гравці команди вже у центрі трансферних новин футзальної Екстракласи.

    Зокрема, вихованець львівського футзалу Роман Вахула, який вже протягом п'яти останніх років грає у польському чемпіонаті, другу половину поточного сезону проведе у клубі «Ред Дрегонс» з Пнів.

    Цей клуб став четвертим для колишнього гравця львівського «ТВД», донецького «Шахтаря» та збірної України у польському етапі його кар'єри.

    Після першого кола «Ред Дрегонс» з 12-ма очками займає восьме місце у турнірній таблиці, відстаючи від шостого місця на п’ять очок.

    На першому етапі чемпіонату Екстракласи команди головним завданням ставлять потрапляння до першої шістки, яка і поведе боротьбу за медалі у другій частині чемпіонату.

    Джерело: sport.ua

    футзал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ