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    Колишній гравець збірної України переходить у клуб другого дивізіону чемпіонату Туреччини

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    Олександр Гладкий. Фото ФК &laquo;Карпати&raquo; - Колишній гравець збірної України переходить у клуб другого дивізіону чемпіонату Туреччини
    Олександр Гладкий. Фото ФК «Карпати»

    Гладкий майже погодив деталі трансферу у «Денізліспор»

    Колишній нападник національної збірної України Олександр Гладкий близький до переходу у турецький «Денізліспор».

    Контракт між гравцем і клубом узгоджений, сторонам залишилося лише владнати деталі.

    30-річний українець хоче добитися надбавки у зарплаті у 50 тисяч євро, якщо «Денізліспор» проб'ється до вищого дивізіону чемпіонату Туреччини.

    Гладкий є вільним агентом.

    Останнім клубом Гладкого став одеський «Чорноморець». 30-річний українець у другій частині минулого сезону зіграв у дев'яти матчах, забив два м'ячі та зробив дві точні передачі.

    «Денізліспор» у минулому сезоні посів 15-те місце у першій лізі Туреччини (другий за силою дивізіон).

    Джерело: sport.ua

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