Колишній гравець збірної України переходить у клуб другого дивізіону чемпіонату Туреччини



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Олександр Гладкий. Фото ФК «Карпати»

Гладкий майже погодив деталі трансферу у «Денізліспор»

Колишній нападник національної збірної України Олександр Гладкий близький до переходу у турецький «Денізліспор».

Контракт між гравцем і клубом узгоджений, сторонам залишилося лише владнати деталі.

30-річний українець хоче добитися надбавки у зарплаті у 50 тисяч євро, якщо «Денізліспор» проб'ється до вищого дивізіону чемпіонату Туреччини.

GÜNCEL Gladky ile arada küçük pürüzler kaldı.Oyuncu 300 bin euro garanti ücret istiyor yönetim 250 bin euro garanti süper lige çıkma durumunda 50 bin euro bonus veriyor. Orta yol bulunması yakın.



SporDenizli pic.twitter.com/aXzztDWUBM — Denizlimedia (@denizlimedia) 9 серпня 2018 р.

Гладкий є вільним агентом.

Останнім клубом Гладкого став одеський «Чорноморець». 30-річний українець у другій частині минулого сезону зіграв у дев'яти матчах, забив два м'ячі та зробив дві точні передачі.

«Денізліспор» у минулому сезоні посів 15-те місце у першій лізі Туреччини (другий за силою дивізіон).

Джерело: sport.ua