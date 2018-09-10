Колишній нападник «Кальярі» загинув в автокатастрофі у віці 20 років



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Крістіан Попіела

Колишній клуб висловив співчуття близьким гравця

Колишній нападник «Кальярі» Крістіан Попіела загинув в автокатастрофі.



За інформацією джерела, 20-річний гравець не впорався з керуванням і врізався в дорожню огорожу в Польщі.



Попіела став гравцем «Кальярі» в 17 років і провів у складі молодіжної команди 10 матчів, після чого прийняв рішення повернутися на батьківщину, до Польщі.



Колишній клуб висловив співчуття близьким гравця.

Попіела став другим колишнім футболістом «Кальярі», який помер в нинішньому році.

Джерело: Sport.ua