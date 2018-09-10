Колишній нападник «Кальярі» загинув в автокатастрофі у віці 20 років
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Крістіан Попіела
Колишній клуб висловив співчуття близьким гравця
Колишній нападник «Кальярі» Крістіан Попіела загинув в автокатастрофі.
За інформацією джерела, 20-річний гравець не впорався з керуванням і врізався в дорожню огорожу в Польщі.
Попіела став гравцем «Кальярі» в 17 років і провів у складі молодіжної команди 10 матчів, після чого прийняв рішення повернутися на батьківщину, до Польщі.
Колишній клуб висловив співчуття близьким гравця.
Попіела став другим колишнім футболістом «Кальярі», який помер в нинішньому році.
Джерело: Sport.ua