Колишній півзахисник «Шахтаря» отримає китайське громадянство



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Алекс Тейшейра GiveMeSport

Бразилець Алекс Тейшейра виступатиме за збірну Китаю

Колишній бразильський півзахисник донецького «Шахтаря» Алекс Тейшейра отримає китайське громадянство. Про це повідомляє «Футбол 24» з посиланням на власні джерела.

Тейшейра має намір виступати за національну збірну Китаю, яку наразі очолює італієць Марчелло Ліппі. Можливість натуралізовувати іноземців була однією з головних умов в угоді Ліппі з китайською федерацією.

Алекс Тейшейра виступав за «Шахтар» з 2010 по 2015 рік, зігравши за «гірників» 146 матчів, у яких забив 67 м’ячів. На початку 2016 року Тейшейра перейшов до китайського «Цзянсу Сунін».

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