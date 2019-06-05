Швейцарця Інфантіно переобрано президентом ФІФА
Джані Інфантіно
Yahoo!Sports
49-річний функціонер ще чотири роки керуватиме світовим футболом
Швейцарця Джані Інфантіно переобрано президентом ФІФА на наступний термін. Голосування відбулося в Парижі на конгресі міжнародної федерації, інформує офіційний твітер ФІФА.
Відтак 49-річний функціонер ще чотири роки керуватиме світовим футболом.
Вибори в Парижі відбулися на безальтернативній основі – Інфантіно був єдиним претендентом.
Інфантіно очолив ФІФА в лютому 2016 року. Він змінив одіозного Зеппа Блаттера, який був вимушений залишити посаду під тиском через звинувачення в корупції.
У роботі конгресу ФІФА також брали участь представники Української асоціації футболу на чолі з її президентом Андрієм Павелком. У той же час у Києві тривають обшуки в офісі УАФ.