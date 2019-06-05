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    Швейцарця Інфантіно переобрано президентом ФІФА

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    Джані Інфантіно - Швейцарця Інфантіно переобрано президентом ФІФА
    Джані Інфантіно
    Yahoo!Sports

    49-річний функціонер ще чотири роки керуватиме світовим футболом

    Швейцарця Джані Інфантіно переобрано президентом ФІФА на наступний термін. Голосування відбулося в Парижі на конгресі міжнародної федерації, інформує офіційний твітер ФІФА.

    Відтак 49-річний функціонер ще чотири роки керуватиме світовим футболом.

    Вибори в Парижі відбулися на безальтернативній основі – Інфантіно був єдиним претендентом.

    Інфантіно очолив ФІФА в лютому 2016 року. Він змінив одіозного Зеппа Блаттера, який був вимушений залишити посаду під тиском через звинувачення в корупції.

    У роботі конгресу ФІФА також брали участь представники Української асоціації футболу на чолі з її президентом Андрієм Павелком. У той же час у Києві тривають обшуки в офісі УАФ.

     Читайте також: Помер президент УЄФА, який переформатував Кубок у Лігу чемпіонів
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