Колишній півзахисник «Вереса» може продовжити кар'єру в Казахстані
- Сьогодні, 15:43
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Валерій Кучеров. Фото: НК Верес
В послугах 24-річного хавбека зацікавлений клуб, який тренує український фахівець
Екс-півзахисник «Сталі» та «Вереса» Валерій Кучеров може продовжити кар'єру в Казахстані.
Кучеров, який на днях розірвав контаркт з «Вересом», цікавий казахстанському «Акжайику».
В послугах 24-річного хавбека зацікавлений головний тренер команда Володимир Мазяр, який працював з Кучеровим у «Сталі» та «Вересі».
У складі «Вереса» Валерій Кучеров провів півтора роки.
За цей час він відіграв за «Верес» у 46-ти офіційних матчах Першої ліги, УПЛ та Кубка України, провівши на полі загалом 3484 хвилини.
Джерело: Footboom