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    Колишній півзахисник «Вереса» може продовжити кар'єру в Казахстані

    В послугах 24-річного хавбека зацікавлений клуб, який тренує український фахівець
    Екс-півзахисник «Сталі» та «Вереса» Валерій Кучеров може продовжити кар'єру в Казахстані. Кучеров, який на днях розірвав контаркт з «Вересом», цікавий казахстанському «Акжайику». В послугах 24-річного хавбека зацікавлений головний тренер команда Володимир Мазяр, який працював з Кучеровим у
    • Сьогодні, 15:43
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    <span>Валерій Кучеров. Фото: НК Верес</span>
    Валерій Кучеров. Фото: НК Верес

    В послугах 24-річного хавбека зацікавлений клуб, який тренує український фахівець

    Екс-півзахисник «Сталі» та «Вереса» Валерій Кучеров може продовжити кар'єру в Казахстані.

    Кучеров, який на днях розірвав контаркт з «Вересом», цікавий казахстанському «Акжайику».

    В послугах 24-річного хавбека зацікавлений головний тренер команда Володимир Мазяр, який працював з Кучеровим у «Сталі» та «Вересі».

    У складі «Вереса» Валерій Кучеров провів півтора роки.

    За цей час він відіграв за «Верес» у 46-ти офіційних матчах Першої ліги, УПЛ та Кубка України, провівши на полі загалом 3484 хвилини.

    Джерело: Footboom

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