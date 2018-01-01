Колишній півзахисник «Вереса» може продовжити кар'єру в Казахстані

В послугах 24-річного хавбека зацікавлений клуб, який тренує український фахівець

Екс-півзахисник «Сталі» та «Вереса» Валерій Кучеров може продовжити кар'єру в Казахстані. Кучеров, який на днях розірвав контаркт з «Вересом», цікавий казахстанському «Акжайику». В послугах 24-річного хавбека зацікавлений головний тренер команда Володимир Мазяр, який працював з Кучеровим у