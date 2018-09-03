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    Колишній півзахисник збірної України буде тренувати молодіжну команду київського «Динамо»

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    Олег Гусєв - Колишній півзахисник збірної України буде тренувати молодіжну команду київського «Динамо»
    Олег Гусєв

    Олег Гусєв стане тренером

    Футболіст Олег Гусєв, відомий за виступами у київському «Динамо» та збірній Україні, має намір продовжити кар’єру у своєму колишньому клубі.

    Про це він повідомив у Сумах під час відвідин місцевого футбольного центру «Барса» в межах святкування Дня міста, де він розпочинав свій спортивний шлях і наразі є його Почесним громадянином.

    «За кілька днів маю підписати контракт із «Динамо», де тренуватиму команду U-21», - зазначив Гусєв.

    Нагадаємо, Гусєв провів останній матч за «Динамо» 19 травня, після чого покинув клуб після закінчення контракту.

    Джерело: Укрінформ

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