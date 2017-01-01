Колишній півзахисник збірної України може очолити першоліговий «Геліос»
- Сьогодні, 17:53
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Максим Калиниченко
Харківський клуб може отримати нового головного тренера
Екс-півзахисник збірної України Максим Калиниченко - претендент на посаду головного тренера «Геліоса».
Раніше Калиниченко працював з молодіжною командою «Металіста».
Фланговий хавбек виступав за «Дніпро», «Спартак» (Москва) і «Таврію».
У складі збірної України провів 47 матчів і забив 7 голів.
«Геліос» займає 6-е місце в турнірній таблиці першої ліги України.
Джерело: sportarena.com