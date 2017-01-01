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    Колишній півзахисник збірної України може очолити першоліговий «Геліос»

    Харківський клуб може отримати нового головного тренера
    Екс-півзахисник збірної України Максим Калиниченко - претендент на посаду головного тренера «Геліоса». Раніше Калиниченко працював з молодіжною командою «Металіста». Фланговий хавбек виступав за «Дніпро», «Спартак» (Москва) і «Таврію». У складі збірної України провів 47 матчів і забив 7
    • Сьогодні, 17:53
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    Максим Калиниченко
    Максим Калиниченко

    Харківський клуб може отримати нового головного тренера

    Екс-півзахисник збірної України Максим Калиниченко - претендент на посаду головного тренера «Геліоса».

    Раніше Калиниченко працював з молодіжною командою «Металіста».

    Фланговий хавбек виступав за «Дніпро», «Спартак» (Москва) і «Таврію».

    У складі збірної України провів 47 матчів і забив 7 голів.

    «Геліос» займає 6-е місце в турнірній таблиці першої ліги України.

    Джерело: sportarena.com

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