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    Колишній помічник Луческу очолить збірну Молдови

    На посаді наставника збірної Молдови Спірідон змінить Ігоря Добровольського
    Помічник Мірчі Луческу в «Шахтарі», «Зеніті» та збірній Туреччини Олександр Спірідон може працевлаштуватися в збірній Молдови. 57-річний молдавський фахівець вже провів успішні переговори з президентом Федерації футболу Молдови Павлом Чебану. На посаді наставника збірної Молдови Спірідон змінить Ігоря Добровольського,
    • Вчора, 16:57
    • Розсилка
    Олександр Спірідон
    Олександр Спірідон

    На посаді наставника збірної Молдови Спірідон змінить Ігоря Добровольського

    Помічник Мірчі Луческу в «Шахтарі», «Зеніті» та збірній Туреччини Олександр Спірідон може працевлаштуватися в збірній Молдови.

    57-річний молдавський фахівець вже провів успішні переговори з президентом Федерації футболу Молдови Павлом Чебану.

    На посаді наставника збірної Молдови Спірідон змінить Ігоря Добровольського, інформує Newsmaker.

    У відборі до чемпіонату світу-2018 збірна Молдови з двома очками посіла останню сходинку в групі з командами Грузії, Австрії, Вельсу, Ірландії та Сербії.

    Джерело: Футбол 24

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