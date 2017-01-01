Колишній помічник Луческу очолить збірну Молдови
- Вчора, 16:57
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Олександр Спірідон
На посаді наставника збірної Молдови Спірідон змінить Ігоря Добровольського
Помічник Мірчі Луческу в «Шахтарі», «Зеніті» та збірній Туреччини Олександр Спірідон може працевлаштуватися в збірній Молдови.
57-річний молдавський фахівець вже провів успішні переговори з президентом Федерації футболу Молдови Павлом Чебану.
На посаді наставника збірної Молдови Спірідон змінить Ігоря Добровольського, інформує Newsmaker.
У відборі до чемпіонату світу-2018 збірна Молдови з двома очками посіла останню сходинку в групі з командами Грузії, Австрії, Вельсу, Ірландії та Сербії.
Джерело: Футбол 24