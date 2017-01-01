Колишній помічник Луческу очолить збірну Молдови

На посаді наставника збірної Молдови Спірідон змінить Ігоря Добровольського

Помічник Мірчі Луческу в «Шахтарі», «Зеніті» та збірній Туреччини Олександр Спірідон може працевлаштуватися в збірній Молдови. 57-річний молдавський фахівець вже провів успішні переговори з президентом Федерації футболу Молдови Павлом Чебану. На посаді наставника збірної Молдови Спірідон змінить Ігоря Добровольського,