Колишній путінський міністр спорту відсудив можливість відвідувати Олімпіади



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Віталій Мутко RuCompromat

Віталій Мутко виграв апеляцію в спортивному арбітражному суді

Колишній міністр спорту РФ Віталій Мутко виграв апеляцію в спортивному арбітражному суді (CAS) на довічне відсторонення від будь-якої участі в Олімпійських іграх.

Відтак Мутко зможе відвідувати Олімпіади. Відповідне рішення оприлюднено на сайті CAS.

У грудні 2017 року виконком Міжнародного олімпійського комітету довічно відсторонив Мутка від будь-якої участі в Олімпійських іграх. Колишнього путінського міністра спорту покарали за причетність до системи державного застосування допінгу в російському спорті.

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