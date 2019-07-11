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    Колишній путінський міністр спорту відсудив можливість відвідувати Олімпіади

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    Віталій Мутко - Колишній путінський міністр спорту відсудив можливість відвідувати Олімпіади
    Віталій Мутко
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    Віталій Мутко виграв апеляцію в спортивному арбітражному суді

    Колишній міністр спорту РФ Віталій Мутко виграв апеляцію в спортивному арбітражному суді (CAS) на довічне відсторонення від будь-якої участі в Олімпійських іграх.

    Відтак Мутко зможе відвідувати Олімпіади. Відповідне рішення оприлюднено на сайті CAS.

    У грудні 2017 року виконком Міжнародного олімпійського комітету довічно відсторонив Мутка від будь-якої участі в Олімпійських іграх. Колишнього путінського міністра спорту покарали за причетність до системи державного застосування допінгу в російському спорті.  

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