Колишній тренер «Дніпра» погодився очолити збірну Сирії

Бернд Штанге поїде працювати у країну, де триває війна

Легенда футболу колишньої Німецької Демократичної Республіки Бернд Штанге погодився очолити збірну Сирії. Остаточні деталі майбутнього контракту ще будуть уточнюватися. «Ми домовилися», - заявив 69-річний фахівець агентству DPA. Штанге буде готувати команду до Кубка Азії у 2019 році в ОАЕ, куди сирійці вже кваліфікувалися.



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Бернд Штанге

Бернд Штанге поїде працювати у країну, де триває війна

Легенда футболу колишньої Німецької Демократичної Республіки Бернд Штанге погодився очолити збірну Сирії.

Остаточні деталі майбутнього контракту ще будуть уточнюватися.

«Ми домовилися», - заявив 69-річний фахівець агентству DPA.

Штанге буде готувати команду до Кубка Азії у 2019 році в ОАЕ, куди сирійці вже кваліфікувалися.

Незважаючи на громадянську війну у країні, збірна Сирії займає 76-те місце у рейтингу ФІФА. Чемпіонат проводиться у двох зонах і всього на трьох стадіонах, а національна команда проводить свої матчі на нейтральних полях.

Незважаючи на ці проблеми, Сирія була дуже близька до завоювання права зіграти у фінальній частині Чемпіонату світу у Росії, але програла у плей-офф Австралії.

«Це відмінне завдання з відмінними гравцями. І зараз саме час для оновлення стартового складу», - зазначив Штанге.

Окрім роботи з олімпійською та національною командами НДР протягом десяти років, легенда зі Східної Німеччини також тренував збірні Оману, Іраку, Білорусі та Сінгапуру.

В Україні Штанге завоював з «Дніпром» дві бронзи у 1995 та 1996 роках і програв у фіналі Кубка країни «Шахтарю». Крім того, було короткочасна участь у житті розваленого «ЦСКА-Борисфена».

Джерело: Террикон