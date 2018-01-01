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    Колишній тренер «Дніпра» погодився очолити збірну Сирії

    Бернд Штанге поїде працювати у країну, де триває війна
    Легенда футболу колишньої Німецької Демократичної Республіки Бернд Штанге погодився очолити збірну Сирії. Остаточні деталі майбутнього контракту ще будуть уточнюватися. «Ми домовилися», - заявив 69-річний фахівець агентству DPA. Штанге буде готувати команду до Кубка Азії у 2019 році в ОАЕ, куди сирійці вже кваліфікувалися.
    • Сьогодні, 21:11
    • Розсилка
    Бернд Штанге
    Бернд Штанге

    Бернд Штанге поїде працювати у країну, де триває війна

    Легенда футболу колишньої Німецької Демократичної Республіки Бернд Штанге погодився очолити збірну Сирії.

    Остаточні деталі майбутнього контракту ще будуть уточнюватися.

    «Ми домовилися», - заявив 69-річний фахівець агентству DPA.

    Штанге буде готувати команду до Кубка Азії у 2019 році в ОАЕ, куди сирійці вже кваліфікувалися.

    Незважаючи на громадянську війну у країні, збірна Сирії займає 76-те місце у рейтингу ФІФА. Чемпіонат проводиться у двох зонах і всього на трьох стадіонах, а національна команда проводить свої матчі на нейтральних полях.

    Незважаючи на ці проблеми, Сирія була дуже близька до завоювання права зіграти у фінальній частині Чемпіонату світу у Росії, але програла у плей-офф Австралії.

    «Це відмінне завдання з відмінними гравцями. І зараз саме час для оновлення стартового складу», - зазначив Штанге.

    Окрім роботи з олімпійською та національною командами НДР протягом десяти років, легенда зі Східної Німеччини також тренував збірні Оману, Іраку, Білорусі та Сінгапуру.

    В Україні Штанге завоював з «Дніпром» дві бронзи у 1995 та 1996 роках і програв у фіналі Кубка країни «Шахтарю». Крім того, було короткочасна участь у житті розваленого «ЦСКА-Борисфена».

    Джерело: Террикон

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