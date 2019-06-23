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    Колишній тренер «Львова» Жилмар побачив прогрес українського футболу

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    Жилмар - Колишній тренер «Львова» Жилмар побачив прогрес українського футболу
    Жилмар
    Канал «Футбол»

    Фахівець та експерт упевнений, що наші вболівальники мають підстави для оптимізму

    Колишній тренер «Львова» та телевізійний експерт Жилмар розгледів прогрес українського футболу. Він впевнений, що наші вболівальники мають чимало підстав для оптимізму.

    «Україна тріумфує. Фінал молодіжного чемпіонату світу є наслідком нової ери в українському футболі. В України є гравці, які виступають в сильних чемпіонатах та молоді футболісти, які виступають за провідні українські клуби. Андрій Шевченко суттєво змінює збірну як тренер. А допомагають йому в цьому базові навички, які закладають у гравців «Динамо» та «Шахтаря», - зазначив Жилмар в ефірі каналу «Футбол».

    Жилмар очолив «Львів» у липні 2018 року. Угоду з ним достроково розірвали через чотири тури, після заяви ФФУ про те, що бразилець не має відповідної тренерської ліцензії для роботи в Прем’єр-лізі.

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