Колишній відомий футболіст планує стати президентом Сенегалу

Ель-Хаджі Діуф, який пограв свого часу за «Ліверпуль», вирішив наслідувати Джорджа Веа

Ель-Хаджі Діуф планує у майбутньому зайняти головну державну посаду своєї батьківщини. Під час ігрової кар'єри Діуф запам'ятався непростим характером. Він виступав за ряд клубів у Європі, серед яких виділяється «Ліверпуль». Там, втім, Ель-Хаджі особливого успіху не здобув, не зумівши пробитися в основу. У минулому році Діуф висловив



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Ель-Хаджі Діуф. Фото Getty Images

Ель-Хаджі Діуф, який пограв свого часу за «Ліверпуль», вирішив наслідувати Джорджа Веа

Ель-Хаджі Діуф планує у майбутньому зайняти головну державну посаду своєї батьківщини.

Під час ігрової кар'єри Діуф запам'ятався непростим характером. Він виступав за ряд клубів у Європі, серед яких виділяється «Ліверпуль». Там, втім, Ель-Хаджі особливого успіху не здобув, не зумівши пробитися в основу.

У минулому році Діуф висловив бажання стати членом парламенту у Сенегалі, але зараз його плани стали ще більш амбіційними. Ель-Хаджі зізнався, що його надихає приклад колишнього футболіста «Мілана» Джорджа Веа, який став президентом Ліберії.

«Я дбаю про себе та свою сім'ю. Багато років я думав про футбол, але зараз у мене нова кар'єра – кар'єра політика», - заявив Діуф.

«Я прийняв рішення зайнятися політикою, бо люди чекають від мене змін у країні. Я готовий до цього, я хочу битися за нашу молодь», - додав він.

За його словами, у два найближчі роки він буде освоюватися у політиці, тому що знає, що таким чином зможе змінити багато у футболі.

«Я займався на тренерських курсах найвищого рівня, але вирішив залишити це, тому що з'явилися плани краще», - зауважив Діуф.

Діуфу варто сподіватися, що на батьківщині він буде куди популярніше, ніж у тій же Англії, де одного разу назвали його «каналізаційним щуром», а легенди «Ліверпуля» Стівен Джеррард і Джеймі Каррагер були не у захваті від свого товариша по команді.

Джерело: football.ua