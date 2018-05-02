Колишній захисник «Динамо» підписав попередній контракт з угорським клубом

Селін у червні перейде в МТК

Екс-захисник «Динамо» Євген Селін підписав контракт з угорським МТК. Термін угоди складає два роки, стверджує «Динамомания». Зважаючи, що наразі Селін є гравцем грецького «Астераса», угода набуде чинності влітку. У нинішньому сезоні на рахунку Селіна всього лише 10 матчів у чемпіонаті Греції. Як інформує



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Євген Селін

Селін у червні перейде в МТК

Екс-захисник «Динамо» Євген Селін підписав контракт з угорським МТК.

Термін угоди складає два роки, стверджує «Динамомания».

Зважаючи, що наразі Селін є гравцем грецького «Астераса», угода набуде чинності влітку.

У нинішньому сезоні на рахунку Селіна всього лише 10 матчів у чемпіонаті Греції.

Як інформує «Вікіпедія», Селін є вихованцем «Сталі» (Алчевськ), до структури якої потрапив у 17 років.

Потім він грав за харківський «Металіст», а перед початком сезону-2009/10 перейшов на умовах піврічної оренди до «Ворскли», після завершення якої полтавський клуб повністю викупив гравця.

У січня 2013 року підписав контракт з київським «Динамо», яке заплатило за футболіста 2 млн євро.

Наприкінці грудня 2016 року офіційно став гравцем грецького клубу «Астерас», підписавши контракт до червня 2018 року.