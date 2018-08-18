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    Колишній захисник «Дніпра» призупинить кар'єру через проблеми з серцем

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    Іван Стрінич. Фото: ФК Мілан - Колишній захисник «Дніпра» призупинить кар'єру через проблеми з серцем
    Іван Стрінич. Фото: ФК Мілан

    Для більш детального вивчення діагнозу Стрінич повинен припинити на деякий час спортивну діяльність

    Захисник «Мілана» Іван Стрінич призупинить кар'єру через проблеми з серцем.

    У 31-річного хорвата після регулярних перевірок, які проводять для професійних спортсменів в Італії, діагностували початкову гіпертрофію серцевого м'яза.

    Для більш детального вивчення діагнозу Стрінич повинен припинити на деякий час спортивну діяльність.

    Нагадаємо, Стрінич перейшов до «Мілана» цього літа з «Сампдорії».

    З 2011 по 2014 рік він виступав за «Дніпро».

    Джерело: ua.tribuna.com

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