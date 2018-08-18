Колишній захисник «Дніпра» призупинить кар'єру через проблеми з серцем



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Іван Стрінич. Фото: ФК Мілан

Для більш детального вивчення діагнозу Стрінич повинен припинити на деякий час спортивну діяльність

Захисник «Мілана» Іван Стрінич призупинить кар'єру через проблеми з серцем.

У 31-річного хорвата після регулярних перевірок, які проводять для професійних спортсменів в Італії, діагностували початкову гіпертрофію серцевого м'яза.

Для більш детального вивчення діагнозу Стрінич повинен припинити на деякий час спортивну діяльність.

Нагадаємо, Стрінич перейшов до «Мілана» цього літа з «Сампдорії».

З 2011 по 2014 рік він виступав за «Дніпро».

Джерело: ua.tribuna.com