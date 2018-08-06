Колишній захисник «Олімпіка» продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії
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Ярослав Олійний
Останній сезон 27-річний Олійник провів в російській «Томі»
Екс-захисник «Олімпіка», «Зорі» і «Чорноморця» Ярослав Олійник став гравцем іспанського «Кастельона» з третього дівізону.
Контракт розрахований на два роки.
Останній сезон 27-річний Олійник провів в російській «Томі», де зіграв всього п'ять матчів.
¡SE QUEDA!— CD Castellón (@CD_Castellon) 6 августа 2018 г.
El lateral diestro ucraniano Yaroslav Oliinyk se convierte en nuevo jugador del @CD_Castellon, tras convencer con grandes actuaciones
¡Bienvenido a Castalia #Yarik!#PPO pic.twitter.com/52NPY0EGQg
Джерело: ua.tribuna.com