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    Колишній захисник «Олімпіка» продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії

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    Ярослав Олійний - Колишній захисник «Олімпіка» продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії
    Ярослав Олійний

    Останній сезон 27-річний Олійник провів в російській «Томі»

    Екс-захисник «Олімпіка», «Зорі» і «Чорноморця» Ярослав Олійник став гравцем іспанського «Кастельона» з третього дівізону.

    Контракт розрахований на два роки.

    Останній сезон 27-річний Олійник провів в російській «Томі», де зіграв всього п'ять матчів.

    Джерело: ua.tribuna.com

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