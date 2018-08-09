Колишній зірковий футболіст «Шахтаря» перейшов в англійський «Евертон»



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Бернард. Фото взяте з twitter.com/Everton

Бернард нарешті знайшов собі новий клуб

Колишній півзахисник донецького «Шахтаря» Бернард став футболістом «Евертона».

Контракт 25-річного бразильця розрахований на чотири роки, інформує офіційний сайт англійського клубу.

«Я можу пообіцяти, що буду старатися з усіх сил, присвячу себе роботі на благо «Евертона», - сказав сам Бернард.

«Це амбітний клуб. Я вибрав його в тому числі через тренера Марку Сілви, який дав мені зрозуміти, що буде дуже розраховувати на мене», - передає його слова прес-служба клубу.

Бернард виступав за «Шахтар» з 2013 року. У минулому сезоні він провів 19 матчів у чемпіонаті України, забив шість голів і віддав чотири гольові передачі.