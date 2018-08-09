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    Колишній зірковий футболіст «Шахтаря» перейшов в англійський «Евертон»

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    Бернард. Фото взяте з twitter.com/Everton - Колишній зірковий футболіст «Шахтаря» перейшов в англійський «Евертон»
    Бернард. Фото взяте з twitter.com/Everton

    Бернард нарешті знайшов собі новий клуб

    Колишній півзахисник донецького «Шахтаря» Бернард став футболістом «Евертона».

    Контракт 25-річного бразильця розрахований на чотири роки, інформує офіційний сайт англійського клубу.

    «Я можу пообіцяти, що буду старатися з усіх сил, присвячу себе роботі на благо «Евертона», - сказав сам Бернард.

    «Це амбітний клуб. Я вибрав його в тому числі через тренера Марку Сілви, який дав мені зрозуміти, що буде дуже розраховувати на мене», - передає його слова прес-служба клубу.

    Бернард виступав за «Шахтар» з 2013 року. У минулому сезоні він провів 19 матчів у чемпіонаті України, забив шість голів і віддав чотири гольові передачі.

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