ЗМІ стверджують, що у чемпіонаті Португалії був зіграний договірний матч

Португальські слідчі підозрюють, що матч чемпіонату країни між «Фейренсі» та «Ріу Аве» (2:1), зіграний у лютому 2017 року, міг носити договірний характер. Як повідомляє SIC, у справі були допитані чотири гравці «Ріу Аве», які могли бути замішані у махінаціях. Розслідування було розпочато після сигналу



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Гравці «Ріу Аве»

ЗМІ стверджують, що у чемпіонаті Португалії був зіграний договірний матч

Португальські слідчі підозрюють, що матч чемпіонату країни між «Фейренсі» та «Ріу Аве» (2:1), зіграний у лютому 2017 року, міг носити договірний характер.

Як повідомляє SIC, у справі були допитані чотири гравці «Ріу Аве», які могли бути замішані у махінаціях.

Розслідування було розпочато після сигналу букмекерів, які призупинили прийом ставок на матч під час гри через підозрілий великий обсяг.

Повідомляється, що у Китаї була зроблена ставка на 100 тисяч євро.

Поліція також проводить перевірку за низкою інших матчів чемпіонату Португалії.

Нагадаємо, що «Ріу Аве» був суперником київського «Динамо» у Лізі Європи у сезоні-2014/15.

Тоді кияни двічі перемогли свого суперника - 2:0 і 3:0.