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    Колишнього суперника «Динамо» у Лізі Європи підозрюють у нечесній грі

    ЗМІ стверджують, що у чемпіонаті Португалії був зіграний договірний матч
    Португальські слідчі підозрюють, що матч чемпіонату країни між «Фейренсі» та «Ріу Аве» (2:1), зіграний у лютому 2017 року, міг носити договірний характер. Як повідомляє SIC, у справі були допитані чотири гравці «Ріу Аве», які могли бути замішані у махінаціях. Розслідування було розпочато після сигналу
    • Сьогодні, 18:56
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    Гравці &laquo;Ріу Аве&raquo;
    Гравці «Ріу Аве»

    ЗМІ стверджують, що у чемпіонаті Португалії був зіграний договірний матч

    Португальські слідчі підозрюють, що матч чемпіонату країни між «Фейренсі» та «Ріу Аве» (2:1), зіграний у лютому 2017 року, міг носити договірний характер.

    Як повідомляє SIC, у справі були допитані чотири гравці «Ріу Аве», які могли бути замішані у махінаціях.

    Розслідування було розпочато після сигналу букмекерів, які призупинили прийом ставок на матч під час гри через підозрілий великий обсяг.

    Повідомляється, що у Китаї була зроблена ставка на 100 тисяч євро.

    Поліція також проводить перевірку за низкою інших матчів чемпіонату Португалії.

    Нагадаємо, що «Ріу Аве» був суперником київського «Динамо» у Лізі Європи у сезоні-2014/15.

    Тоді кияни двічі перемогли свого суперника - 2:0 і 3:0.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» розслідування
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