Колишнього суперника «Динамо» у Лізі Європи підозрюють у нечесній грі
- Сьогодні, 18:56
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ЗМІ стверджують, що у чемпіонаті Португалії був зіграний договірний матч
Португальські слідчі підозрюють, що матч чемпіонату країни між «Фейренсі» та «Ріу Аве» (2:1), зіграний у лютому 2017 року, міг носити договірний характер.
Як повідомляє SIC, у справі були допитані чотири гравці «Ріу Аве», які могли бути замішані у махінаціях.
Розслідування було розпочато після сигналу букмекерів, які призупинили прийом ставок на матч під час гри через підозрілий великий обсяг.
Повідомляється, що у Китаї була зроблена ставка на 100 тисяч євро.
Поліція також проводить перевірку за низкою інших матчів чемпіонату Португалії.
Нагадаємо, що «Ріу Аве» був суперником київського «Динамо» у Лізі Європи у сезоні-2014/15.
Тоді кияни двічі перемогли свого суперника - 2:0 і 3:0.