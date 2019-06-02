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    Колишнього тренера «Динамо» та збірної України Блохіна прооперували

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    Олег Блохін - Колишнього тренера «Динамо» та збірної України Блохіна прооперували
    Олег Блохін
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    Легендарному форварду видалили грижу в хребті

    Колишній тренер «Динамо» та збірної України Олег Блохін переніс нещодавно операцію на спині через грижу в хребті. За інформацією Sport Arena, оперативне втручання було успішним, наразі легендарний у минулому форвард відновлюється.

    Раніше Блохіна бачили в Баку на фіналі Ліги Європи на інвалідному візку.

    Збірна України на чолі з Олегом Блохіним вперше в історії пробилася на чемпіонат світу 2006 року, де дійшла до чвертьфіналу, в якому поступилася майбутнім чемпіонам з Італії.

    Натомість «Динамо» з Блохіним 2014 року вперше в історії України залишилося без медалей, посівши четверте місце.

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