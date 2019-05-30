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    Олег Блохін відвідав фінал Ліги Європи на інвалідному візку (відео)

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    Олег Блохін впродовж кар'єри гравця мав чимало травм, але виступав на високому рівні 18 років - Олег Блохін відвідав фінал Ліги Європи на інвалідному візку (відео)
    Олег Блохін впродовж кар'єри гравця мав чимало травм, але виступав на високому рівні 18 років
    ФК «Динамо»

    У легендарного футболіста проблеми зі здоров’ям

    Колишній головний тренер збірної України Олег Блохін був присутній на Олімпійському стадіоні в Баку.

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    У Блохіна проблеми зі здоров'ям, і він скористався інвалідним візком. Повідомляється, що у легендарного футболіста стара хвороба коліна.

    Нагадаємо, що 29 травня в Баку відбувся фінал Ліги Європи, в якому «Челсі» обіграв «Арсенал».

    Джерело: UA-Футбол

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Олег Блохін
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