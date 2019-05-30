Олег Блохін відвідав фінал Ліги Європи на інвалідному візку (відео)



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Олег Блохін впродовж кар'єри гравця мав чимало травм, але виступав на високому рівні 18 років ФК «Динамо»

У легендарного футболіста проблеми зі здоров’ям

Колишній головний тренер збірної України Олег Блохін був присутній на Олімпійському стадіоні в Баку.

У Блохіна проблеми зі здоров'ям, і він скористався інвалідним візком. Повідомляється, що у легендарного футболіста стара хвороба коліна.

Нагадаємо, що 29 травня в Баку відбувся фінал Ліги Європи, в якому «Челсі» обіграв «Арсенал».

Джерело: UA-Футбол