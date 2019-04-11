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    Український футбольний клуб позбавлений професійного статусу за участь у договірних матчах

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    Бородань Тарас Дурай більше не гратиме в футбол професійно - Український футбольний клуб позбавлений професійного статусу за участь у договірних матчах
    Бородань Тарас Дурай більше не гратиме в футбол професійно
    Спорт Тернопільщини

    Федерація футболу України добила й без того напівмертву команду

    Першоліговий футбольний клуб «Суми» позбавлений професіонального статусу.

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    Крім того, за маніпулювання результатами матчів президент клубу Ростислав Козар і гравці Єгор Луговий, Тарас Дурай і Сергій Геращенков довічно усунені від футболу.

    Таке рішення виніс 11 квітня контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, розглянувши справи про участь Професійного футбольного клубу «Суми» у договірних матчах.

    Зауважимо, що клуб «Суми» й без того дихав на ладан. У весняній частині сезону команда не приїхала на матч у Волочиськ із місцевим «Агробізнесом» і поступилася 0:7 «Волині».

     Читайте також: Команди «Олімпіка» U21 та U19 дискваліфікували за договірні матчі

    Джерело: Федерація футболу України

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