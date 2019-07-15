Колишнього українського арбітра призначили на матч російського чемпіонату



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Анатолій Жабченко ТСН

Сімферополець Анатолій Жабченко змінив місце реєстрації, аби працювати в російському чемпіонаті

Колишнього українського арбітра з Сімферополя Анатолія Жабченка призначили обслуговувати матч другого дивізіону зони «Південь» російського футбольного чемпіонату між «Машук-КМВ» (П’ятигорськ) та «Дружбою» (Майкоп).

Раніше Жабченка включили в список арбітрів російської першості. Право працювати він отримав після зміни сімферопольської реєстрації на краснодарську, інформує «Чемпіонат».

Жабченко отримав статус арбітра ФІБА 2013 року. До 2017 року працював на матчах чемпіонату України.

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ФФУ була вимушена відмовитися від послуг Жабченка під тиском громадськості, оскільки той літав з Криму через Москву на матчі чемпіонату України, маючи російський паспорт.