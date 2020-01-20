Били руками і ногами, зокрема лежачих. Відео масової бійки під час змагань у Росії
Турнір з діжу-джитсу прикрасило побоїще за участю спортсменів, тренерів і глядачів
Чергове неповторне видовище подарували понад «обов’язкову» змагальну програму представники бойових мистецтв. Цього разу – в РФ.
Масштабна бійка розгорілася на змаганнях з бразильського джіу-джитсу в російському Красногорську.
На турнірі Moscow Winter BJJ Cup з’ясовували стосунки не тільки спортсмени, а і тренери та глядачі.
Учасниками заворушення стали близько двох десятків осіб. Вони били опонентів руками та ногами, добиваючи навіть тих, хто опинився на підлозі.
«Ані щас нарамсят, а я потом дєнєг заработаю на Youtube за ету х…ню», - каже за кадром голос. Який належить автору популярного відео.
Нагадаємо, що нещодавно масовою бійкою завершилася сутичка з вільною боротьби між українським і грузинським борцями вільного стилю на турнірі в Туреччині.