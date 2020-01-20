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    Били руками і ногами, зокрема лежачих. Відео масової бійки під час змагань у Росії

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    Навіть пересічні змагання з таких чудових видів спорту як бразильске джіу-джитсу мають свій колорит - Били руками і ногами, зокрема лежачих. Відео масової бійки під час змагань у Росії
    Навіть пересічні змагання з таких чудових видів спорту як бразильске джіу-джитсу мають свій колорит
    Скрін-шот

    Турнір з діжу-джитсу прикрасило побоїще за участю спортсменів, тренерів і глядачів

    Чергове неповторне видовище подарували понад «обов’язкову» змагальну програму представники бойових мистецтв. Цього разу – в РФ.

    Масштабна бійка розгорілася на змаганнях з бразильського джіу-джитсу в російському Красногорську.

    На турнірі Moscow Winter BJJ Cup з’ясовували стосунки не тільки спортсмени, а і тренери та глядачі.

    Учасниками заворушення стали близько двох десятків осіб. Вони били опонентів руками та ногами, добиваючи навіть тих, хто опинився на підлозі.

    «Ані щас нарамсят, а я потом дєнєг заработаю на Youtube за ету х…ню», - каже за кадром голос. Який належить автору популярного відео.

    Відео масової бійки

    Нагадаємо, що нещодавно масовою бійкою завершилася сутичка з вільною боротьби між українським і грузинським борцями вільного стилю на турнірі в Туреччині.

     Читайте також: На турнірі в Стамбулі борці з України та Грузії влаштували масове побоїще (відео)
    бійка джіу-джитсу
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