Били руками і ногами, зокрема лежачих. Відео масової бійки під час змагань у Росії



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Навіть пересічні змагання з таких чудових видів спорту як бразильске джіу-джитсу мають свій колорит Скрін-шот

Турнір з діжу-джитсу прикрасило побоїще за участю спортсменів, тренерів і глядачів

Чергове неповторне видовище подарували понад «обов’язкову» змагальну програму представники бойових мистецтв. Цього разу – в РФ.

Масштабна бійка розгорілася на змаганнях з бразильського джіу-джитсу в російському Красногорську.

На турнірі Moscow Winter BJJ Cup з’ясовували стосунки не тільки спортсмени, а і тренери та глядачі.

Учасниками заворушення стали близько двох десятків осіб. Вони били опонентів руками та ногами, добиваючи навіть тих, хто опинився на підлозі.

«Ані щас нарамсят, а я потом дєнєг заработаю на Youtube за ету х…ню», - каже за кадром голос. Який належить автору популярного відео.

Відео масової бійки

Нагадаємо, що нещодавно масовою бійкою завершилася сутичка з вільною боротьби між українським і грузинським борцями вільного стилю на турнірі в Туреччині.