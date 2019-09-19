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    Колишня дружина звинуватила Тимощука в підкупі суддів

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    Надія та Анатолій Тимощук - Колишня дружина звинуватила Тимощука в підкупі суддів
    Надія та Анатолій Тимощук
    Совєтскій спорт

    Надія та Анатолій ділять в суді спільне майно

    Колишня дружина Надія звинуватила колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука в підкупі українських суддів. Після розлучення колишня пара ділить в суді спільне майно.

    «Ви не уявляєте, скільки грошей Толік вже спалив на суди, на адвокатів. У Європі все дуже дорого. Дорожче, ніж в Україні. Хоча я впевнена, що Толік заносить суддям шестизначні суми, аби ті ухвалювали незаконні рішення. Бувало, судді хворіли, відпочивали, мінялися, переносили засідання – аби затягнути судовий процес», - розповіла Надія в інтерв’ю «Совєтскому спорту».

    Надія та Анатолій Тимощук розлучлися три роки тому.

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    Анатолій Тимощук – рекордсмен збірної України за матчами в складі національної команди – 144.

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