Колишня дружина звинуватила Тимощука в підкупі суддів



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Надія та Анатолій Тимощук Совєтскій спорт

Надія та Анатолій ділять в суді спільне майно

Колишня дружина Надія звинуватила колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука в підкупі українських суддів. Після розлучення колишня пара ділить в суді спільне майно.

«Ви не уявляєте, скільки грошей Толік вже спалив на суди, на адвокатів. У Європі все дуже дорого. Дорожче, ніж в Україні. Хоча я впевнена, що Толік заносить суддям шестизначні суми, аби ті ухвалювали незаконні рішення. Бувало, судді хворіли, відпочивали, мінялися, переносили засідання – аби затягнути судовий процес», - розповіла Надія в інтерв’ю «Совєтскому спорту».

Надія та Анатолій Тимощук розлучлися три роки тому.

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Анатолій Тимощук – рекордсмен збірної України за матчами в складі національної команди – 144.