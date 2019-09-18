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    Українські кібершахісти розгромили росіян

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    Chess world league - Українські кібершахісти розгромили росіян
    Chess world league

    Шахова кіберкоманда Team Ukraine здобула найбільшу перемогу в історії

    Шахова кіберкоманда Team Ukraine здобула найвизначнішу перемогу в 11-річній історії.

    У потрійному матчі за титул переможця регулярного сезону Світової ліги українці розгромили історичного суперника – команду Team Russia.

    Штаб команди в складі п’яті адмінів цілий тиждень майже цілодобово працював над підготовкою до матчу.

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    У підсумку в бій готові були вступити 280 українських гравців, а для вболівальників працювали шість стрімерів.

    І як результат:
    Bullet (1+1) Team Ukraine vs Team Russia 239:117
    Blitz (5+2) Team Ukraine vs Team Russia 318,5:139,5
    Rapid (10+2) Team Ukraine vs Team Russia 179,5:58,5

    Перемога за очками: 3:0

    За виграними партіями: 737:315

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