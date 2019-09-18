Українські кібершахісти розгромили росіян
Chess world league
Шахова кіберкоманда Team Ukraine здобула найбільшу перемогу в історії
Шахова кіберкоманда Team Ukraine здобула найвизначнішу перемогу в 11-річній історії.
У потрійному матчі за титул переможця регулярного сезону Світової ліги українці розгромили історичного суперника – команду Team Russia.
Штаб команди в складі п’яті адмінів цілий тиждень майже цілодобово працював над підготовкою до матчу.
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У підсумку в бій готові були вступити 280 українських гравців, а для вболівальників працювали шість стрімерів.
І як результат:
Bullet (1+1) Team Ukraine vs Team Russia 239:117
Blitz (5+2) Team Ukraine vs Team Russia 318,5:139,5
Rapid (10+2) Team Ukraine vs Team Russia 179,5:58,5
Перемога за очками: 3:0
За виграними партіями: 737:315