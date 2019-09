Українські кібершахісти розгромили росіян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Chess world league

Шахова кіберкоманда Team Ukraine здобула найбільшу перемогу в історії

Шахова кіберкоманда Team Ukraine здобула найвизначнішу перемогу в 11-річній історії.

У потрійному матчі за титул переможця регулярного сезону Світової ліги українці розгромили історичного суперника – команду Team Russia.

Штаб команди в складі п’яті адмінів цілий тиждень майже цілодобово працював над підготовкою до матчу.

У підсумку в бій готові були вступити 280 українських гравців, а для вболівальників працювали шість стрімерів.

І як результат:

Bullet (1+1) Team Ukraine vs Team Russia 239:117

Blitz (5+2) Team Ukraine vs Team Russia 318,5:139,5

Rapid (10+2) Team Ukraine vs Team Russia 179,5:58,5

Перемога за очками: 3:0

За виграними партіями: 737:315