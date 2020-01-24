Колишня перша ракетка світу завершила кар’єру



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Каролін Возняцкі Твіттер

Каролін Возняцкі з Данії зіграла заключний матч на Australian Open

Колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі з Данії поступилася Унс Джабір з Тунісу в матчі третього кола Australian Open – 5:7, 6:3, 5:7.

Відтак матч став останнім у професіональній кар’єрі Возняцкі, про завершення якої вона повідомила раніше.

За 15 років виступів данська тенісистка вигравала Australian Open 2018 року та здобула ще 29 титулів.

Титулом першої ракетки світу Возняцкі володіла 71 тиждень.