Колишня перша ракетка світу завершила кар’єру
Каролін Возняцкі
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Каролін Возняцкі з Данії зіграла заключний матч на Australian Open
Колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі з Данії поступилася Унс Джабір з Тунісу в матчі третього кола Australian Open – 5:7, 6:3, 5:7.
Відтак матч став останнім у професіональній кар’єрі Возняцкі, про завершення якої вона повідомила раніше.
Patriotic through and through @CaroWozniacki, you've made Denmark proud #AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/fCtP03asNn— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020
За 15 років виступів данська тенісистка вигравала Australian Open 2018 року та здобула ще 29 титулів.
Титулом першої ракетки світу Возняцкі володіла 71 тиждень.