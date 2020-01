Колишня перша ракетка світу завершила кар’єру

Каролін Возняцкі з Данії зіграла заключний матч на Australian Open

Колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі з Данії поступилася Унс Джабір з Тунісу в матчі третього кола Australian Open – 5:7, 6:3, 5:7.

Відтак матч став останнім у професіональній кар’єрі Возняцкі, про завершення якої вона повідомила раніше.

Patriotic through and through @CaroWozniacki, you've made Denmark proud #AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/fCtP03asNn