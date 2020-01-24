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    Колишня перша ракетка світу завершила кар’єру

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    Каролін Возняцкі - Колишня перша ракетка світу завершила кар’єру
    Каролін Возняцкі
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    Каролін Возняцкі з Данії зіграла заключний матч на Australian Open

    Колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі з Данії поступилася Унс Джабір з Тунісу в матчі третього кола Australian Open – 5:7, 6:3, 5:7.

    Відтак матч став останнім у професіональній кар’єрі Возняцкі, про завершення якої вона повідомила раніше.

    За 15 років виступів данська тенісистка вигравала Australian Open 2018 року та здобула ще 29 титулів.

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    Титулом першої ракетки світу Возняцкі володіла 71 тиждень.

    теніс Australian Open Каролін Возняцкі
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