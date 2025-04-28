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Чоловіча юнацька збірна України з волейболу сенсаційно здобула путівку на Євро-2025

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чоловіча юнацька збірна України з волейболу сенсаційно здобула путівку на Євро-2025
Юнацький чемпіонат Європи відбудеться з 23 липня по 3 серпня 2025 року у Єревані (Вірменія)

Наша збірна сенсаційно перемогла грандів європейського волейболу – Францію та Сербію

Чоловіча юнацька збірна України з волейболу U-16 зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи-2025. Про це повідомляє «Главком».

У відбірковому турнірі до юнацького Євро, що проходив у французькому Авіньйоні, українські волейболісти здобули три перемоги у трьох матчах групи С.

Зокрема, наша збірна сенсаційно перемогла грандів європейського волейболу – Францію та Сербію.

  • Франція U-16 – Україна U-16 – 1:3 (19:25, 25:22, 15:25, 25:27)
  • Сербія U-16 – Україна U-16 – 2:3 (26:24, 25:17, 19:25, 17:25, 13:15)
  • Україна U-16 – Словаччина U-16 – 3:0 (30:28, 25:15, 25:20)

Юнацький чемпіонат Європи відбудеться з 23 липня по 3 серпня 2025 року у Єревані (Вірменія).

Нагадаємо, практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи.

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня.

Як повідомлялося, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опинилася в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.

Теги: волейбол

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