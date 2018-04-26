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    Колишня українська фігуристка Савченко вирішила взяти паузу у кар'єрі

    Вона та її партнер Бруно Массо вирішили дещо перепочити
    Німецькі фігуристи Альона Савченко та Бруно Массо, що стали олімпійськими чемпіонами у Пхьончхані у 2018 році у змаганнях спортивних пар, взяли паузу в кар'єрі. Про це заявила сама колишня українська спортсменка, інформує ТАСС. «Ми на певний час вирішили зробити паузу, але точного рішення, наскільки вона буде довгою, немає», - сказала
    • 26 Квiтня, 09:18
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    Альона Савченко та Бруно Массо. Фото EPA-EFE
    Альона Савченко та Бруно Массо. Фото EPA-EFE

    Вона та її партнер Бруно Массо вирішили дещо перепочити

    Німецькі фігуристи Альона Савченко та Бруно Массо, що стали олімпійськими чемпіонами у Пхьончхані у 2018 році у змаганнях спортивних пар, взяли паузу в кар'єрі.

    Про це заявила сама колишня українська спортсменка, інформує ТАСС.

    «Ми на певний час вирішили зробити паузу, але точного рішення, наскільки вона буде довгою, немає», - сказала Савченко.

    «Конкретніше ми визначимося до середини травня», - додала 34-річна фігуристка.

    У сезоні-2017/18 німецька пара виграла чемпіонат світу й Олімпійські ігри.

    Савченко стала виступати у парі з Массо з 2015 року, спортсмени двічі завойовували срібло чемпіонатів Європи, також у їхньому активі бронза та срібло світової першості.

    У парі з Робіном Шолкови Савченко двічі ставала третьою на Олімпіадах (2010, 2014 року) та п'ять разів перемагала на чемпіонатах світу.

    Нагадаємо, після перемоги на Олімпіаді у Південній Кореї Савченко заявила, що пишається тим, що народилася в Україні.

    чемпіонат світу фігурне катання Україна
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