Колишня українська фігуристка Савченко вирішила взяти паузу у кар'єрі

Вона та її партнер Бруно Массо вирішили дещо перепочити

Німецькі фігуристи Альона Савченко та Бруно Массо, що стали олімпійськими чемпіонами у Пхьончхані у 2018 році у змаганнях спортивних пар, взяли паузу в кар'єрі. Про це заявила сама колишня українська спортсменка, інформує ТАСС. «Ми на певний час вирішили зробити паузу, але точного рішення, наскільки вона буде довгою, немає», - сказала



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Альона Савченко та Бруно Массо. Фото EPA-EFE

Вона та її партнер Бруно Массо вирішили дещо перепочити

Німецькі фігуристи Альона Савченко та Бруно Массо, що стали олімпійськими чемпіонами у Пхьончхані у 2018 році у змаганнях спортивних пар, взяли паузу в кар'єрі.

Про це заявила сама колишня українська спортсменка, інформує ТАСС.

«Ми на певний час вирішили зробити паузу, але точного рішення, наскільки вона буде довгою, немає», - сказала Савченко.

«Конкретніше ми визначимося до середини травня», - додала 34-річна фігуристка.

У сезоні-2017/18 німецька пара виграла чемпіонат світу й Олімпійські ігри.

Савченко стала виступати у парі з Массо з 2015 року, спортсмени двічі завойовували срібло чемпіонатів Європи, також у їхньому активі бронза та срібло світової першості.

У парі з Робіном Шолкови Савченко двічі ставала третьою на Олімпіадах (2010, 2014 року) та п'ять разів перемагала на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, після перемоги на Олімпіаді у Південній Кореї Савченко заявила, що пишається тим, що народилася в Україні.