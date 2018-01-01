Колишня українка стала олімпійською чемпіонкою Пхьончхану-2018 з фігурного катання
- Сьогодні, 09:11
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Розсилка
Альона Савченко вперше здобула золото Олімпійських ігор
Колишня українка Альона Савченко нарешті стала олімпійською чемпіонкою. Сталося це у Пхьончхані-2018.
При цьому німецька пара фігуристів Савченко - Бруно Массо виграла золото у Кореї, встановивши світовий рекорд у довільній програмі – 159.31 бала.
Вони побили власний рекорд, який встановили у фіналі Гран-прі поточного сезону (157.25).
Після короткої програми Савченко та Массо програвали китайській парі Суй Веньцзин - Хань Цун, а також росіянам Тарасовій - Морозову.
Однак саме ідеальний прокат довільної програми дозволив Альоні та Бруно випередити представників Китаю буквально на чотири десятих бала.
Бронзові нагороди здобув канадський дует Меган Дюамель - Ерік Редфорд. Вони програли переможцям більше п’яти балів.
Україна у цій дисципліні фігурного катання представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фігурне катання
Спортивні пари
1. Альона Савченко / Бруно Массо (Німеччина) – 235.90
2. Суй Веньцзин / Хань Цун (Китай) – 235.47
3. Меган Дюамель / Ерік Редфорд (Канада) – 230.15
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