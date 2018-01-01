Колишня українка стала олімпійською чемпіонкою Пхьончхану-2018 з фігурного катання

Альона Савченко вперше здобула золото Олімпійських ігор

Колишня українка Альона Савченко нарешті стала олімпійською чемпіонкою. Сталося це у Пхьончхані-2018. При цьому німецька пара фігуристів Савченко - Бруно Массо виграла золото у Кореї, встановивши світовий рекорд у довільній програмі – 159.31 бала. Вони побили власний рекорд, який встановили у фіналі Гран-прі поточного сезону (157.25).



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П'єдестал пошани серед спортивних пар. Фото Getty Images

Альона Савченко вперше здобула золото Олімпійських ігор

Колишня українка Альона Савченко нарешті стала олімпійською чемпіонкою. Сталося це у Пхьончхані-2018.

При цьому німецька пара фігуристів Савченко - Бруно Массо виграла золото у Кореї, встановивши світовий рекорд у довільній програмі – 159.31 бала.

Вони побили власний рекорд, який встановили у фіналі Гран-прі поточного сезону (157.25).

Після короткої програми Савченко та Массо програвали китайській парі Суй Веньцзин - Хань Цун, а також росіянам Тарасовій - Морозову.

Однак саме ідеальний прокат довільної програми дозволив Альоні та Бруно випередити представників Китаю буквально на чотири десятих бала.

Бронзові нагороди здобув канадський дует Меган Дюамель - Ерік Редфорд. Вони програли переможцям більше п’яти балів.

Альона Савченко та Бруно Массо. Фото Getty Images

Україна у цій дисципліні фігурного катання представлена не була.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Фігурне катання

Спортивні пари

1. Альона Савченко / Бруно Массо (Німеччина) – 235.90

2. Суй Веньцзин / Хань Цун (Китай) – 235.47

3. Меган Дюамель / Ерік Редфорд (Канада) – 230.15

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