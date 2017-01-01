Колишню базу ФК «Металург» продадуть за десять мільйонів гривень
- Вчора, 15:22
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Саме стільки хочуть за об'єкт площею 1200 квадратних метрів
У Запоріжжі виставили на продаж базу, яка раніше належала ФК «Металург».
Таке оголошення виставило одне з агентств нерухомості.
За об'єкт площею 1200 «квадратів» хочуть десять мільйонів гривень.
Ця будівля місцевим жителям доволі відома - саме в ній тривалий час перебували офіс «Металурга» і однойменна дитячо-юнацька спортивна школа.
Нагадаємо, останнім власником ФК «Металург», який грав у Прем'єр-лізі, був Олександр Богуслаєв - син В'ячеслава Богуслаєва, власника «Мотор Січ».
В 2016 роках клуб припинив існування через фінансові проблеми.
Джерело: Актуально