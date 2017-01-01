Колишню базу ФК «Металург» продадуть за десять мільйонів гривень

Саме стільки хочуть за об'єкт площею 1200 квадратних метрів

У Запоріжжі виставили на продаж базу, яка раніше належала ФК «Металург». Таке оголошення виставило одне з агентств нерухомості. За об'єкт площею 1200 «квадратів» хочуть десять мільйонів гривень. Ця будівля місцевим жителям доволі відома - саме в ній тривалий час перебували офіс «Металурга» і однойменна



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Саме стільки хочуть за об'єкт площею 1200 квадратних метрів

У Запоріжжі виставили на продаж базу, яка раніше належала ФК «Металург».

Таке оголошення виставило одне з агентств нерухомості.

За об'єкт площею 1200 «квадратів» хочуть десять мільйонів гривень.

Ця будівля місцевим жителям доволі відома - саме в ній тривалий час перебували офіс «Металурга» і однойменна дитячо-юнацька спортивна школа.

Нагадаємо, останнім власником ФК «Металург», який грав у Прем'єр-лізі, був Олександр Богуслаєв - син В'ячеслава Богуслаєва, власника «Мотор Січ».

В 2016 роках клуб припинив існування через фінансові проблеми.

Джерело: Актуально