Олімпієць вибачився перед дружиною за те, що втопив обручку у «річці міста кохання»
Його дружина прокоментувала допис, написавши: «Тільки ти міг би перетворити це на щось романтичне»
Італійський легкоатлет Джанмарко Тамбері попросив вибачення у своєї дружини за те, що загубив обручку під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі.
32-річний чемпіон світу розмахував прапором Італії, коли човен з спортсменами плив по річці Сена. Тоді обручка зіслизнула з його пальця й впала у річку.
«Мені шкода, моя любов, мені дуже шкода», – написав він в інстаграмі у дописі, присвяченому дружині К’ярі Бонтемпі Тамбері.
Однак він додав, що обручка тепер «назавжди залишиться в річці міста кохання».
«Якби це сталося, якби мені довелося втратити цей перстень, я б не міг уявити кращого місця», – написав він.
Тамбері запропонував кинути каблучку К’яри в річку.
«[Тоді] вони будуть разом назавжди, і у нас буде ще один привід поновити наші обітниці та знову одружитися», – сказав він.
Його дружина прокоментувала допис, написавши: «Тільки ти міг би перетворити це на щось романтичне».
Пара одружена з вересня 2022 року.
Нагадаємо, у Парижі стартували Олімпійські ігри. Наступні 16 днів будуть насичені спортивними подіями та спектром емоцій.
Як повідомлялося, збірна України з футболу зіграла другий матч на Олімпійських іграх. У поєдинку проти Марокко українці вирвали перемогу з рахунком 2:1.
До слова, українська велосипедистка Юлія Бірюкова взяла участь у медальній шосейній гонці з роздільним стартом на Олімпійських іграх-2024, де посіла 27-ме місце. Через дощ та слизьку дорогу деякі учасниці гонки не могли впоратись із керуванням і падали. Це ж спіткало і Бірюкову: спортсменка пошкодила лікоть та, можливо, зазнала інших травм.
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