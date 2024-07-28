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Олімпієць вибачився перед дружиною за те, що втопив обручку у «річці міста кохання»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Олімпієць вибачився перед дружиною за те, що втопив обручку у «річці міста кохання»
фото: sabcsport.com

Його дружина прокоментувала допис, написавши: «Тільки ти міг би перетворити це на щось романтичне»

Італійський легкоатлет Джанмарко Тамбері попросив вибачення у своєї дружини за те, що загубив обручку під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі. 

32-річний чемпіон світу розмахував прапором Італії, коли човен з спортсменами плив по річці Сена. Тоді обручка зіслизнула з його пальця й впала у річку.

«Мені шкода, моя любов, мені дуже шкода», – написав він в інстаграмі у дописі, присвяченому дружині К’ярі Бонтемпі Тамбері.

Однак він додав, що обручка тепер «назавжди залишиться в річці міста кохання».

«Якби це сталося, якби мені довелося втратити цей перстень, я б не міг уявити кращого місця», – написав він.

Тамбері запропонував кинути каблучку К’яри в річку.

«[Тоді] вони будуть разом назавжди, і у нас буде ще один привід поновити наші обітниці та знову одружитися», – сказав він.

Його дружина прокоментувала допис, написавши: «Тільки ти міг би перетворити це на щось романтичне».

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Публикация от HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

Пара одружена з вересня 2022 року.

Нагадаємо, у Парижі стартували Олімпійські ігри. Наступні 16 днів будуть насичені спортивними подіями та спектром емоцій.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зіграла другий матч на Олімпійських іграх. У поєдинку проти Марокко українці вирвали перемогу з рахунком 2:1.

До слова, українська велосипедистка Юлія Бірюкова взяла участь у медальній шосейній гонці з роздільним стартом на Олімпійських іграх-2024, де посіла 27-ме місце. Через дощ та слизьку дорогу деякі учасниці гонки не могли впоратись із керуванням і падали. Це ж спіткало і Бірюкову: спортсменка пошкодила лікоть та, можливо, зазнала інших травм.

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Теги: спорт Олімпіада

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