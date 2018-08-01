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    Колліна покинув посаду глави суддівського комітету УЄФА

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    П'єрлуїджі Колліна - Колліна покинув посаду глави суддівського комітету УЄФА
    П'єрлуїджі Колліна

    Екс-арбітр ФІФА очолював суддівський комітет УЄФА з 2010 року

    Відомий італійський екс-арбітр П'єрлуїджі Колліна пішов із посади голови суддівського комітету УЄФА.

    Наступником «Фантомаса» став його співвітчизник Роберто Розетті.

    58-річний італієць подав у відставку із займаної посади, повідомляє Sky Sports.

    За інформацією видання, мотиви такого рішення Колліни є особистими.

    Екс-арбітр ФІФА очолював суддівський комітет УЄФА з 2010 року.

    Крім цього, в 2010-2017 р. він був куратором суддівського корпусу в Україні, а минулого року розірвав контракт за власною ініціативою.

    Замінить П'єрлуїджі Колліну на посаді його колега з Італії Роберто Розетті.

    Кар'єру арбітра він завершив у 2010 році та працював главою департаменту суддівства та інспектування Російського футбольного союзу в 2011-2013 роках.

    Джерело: Футбол 24

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