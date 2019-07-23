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    «Колос» визначився з домашньою ареною на чемпіонат України

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    &laquo;Оболонь-Арена&raquo;&nbsp; - «Колос» визначився з домашньою ареною на чемпіонат України
    «Оболонь-Арена» 
    Моя Оболонь

    Команда з Київщини гратиме домашні поєдинки в столиці

    Новачок футбольної Прем’єр-ліги ковалівський «Колос» визначився з домашньою ареною на новий сезон чемпіонату України. Домашні поєдинки Прем’єр-ліги команда гратиме на столичній «Оболонь-Арені».

    «Десь місяць тому «Колос» звернувся до нас з проханням, грати у нас домашні поєдинки. Ми з розумінням поставилися, така ситуація може в будь-якого клубу виникнути. «Колос» знаходиться недалеко від Києва, будує свій стадіон. Для нас це додатковий заробіток. Подібний досвід у нас уже є, коли через день грали ми та «Сталь». Тоді від цього значно потерпав газон, то ж попросили УАФ, щоб наші матчі максимально розвели в календарі. Тижня буде достатньо на відновлення газону», - розповів у коментарі «Футбол news» директор «Оболонь-Арени» Олександр Резниченко.

    «Колос» планує завершити реконструкцію власного стадіону до квітня 2020 року.

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