«Колос» визначився з домашньою ареною на чемпіонат України



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Команда з Київщини гратиме домашні поєдинки в столиці

Новачок футбольної Прем’єр-ліги ковалівський «Колос» визначився з домашньою ареною на новий сезон чемпіонату України. Домашні поєдинки Прем’єр-ліги команда гратиме на столичній «Оболонь-Арені».

«Десь місяць тому «Колос» звернувся до нас з проханням, грати у нас домашні поєдинки. Ми з розумінням поставилися, така ситуація може в будь-якого клубу виникнути. «Колос» знаходиться недалеко від Києва, будує свій стадіон. Для нас це додатковий заробіток. Подібний досвід у нас уже є, коли через день грали ми та «Сталь». Тоді від цього значно потерпав газон, то ж попросили УАФ, щоб наші матчі максимально розвели в календарі. Тижня буде достатньо на відновлення газону», - розповів у коментарі «Футбол news» директор «Оболонь-Арени» Олександр Резниченко.

«Колос» планує завершити реконструкцію власного стадіону до квітня 2020 року.

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