Команда Чигринського виграла матч у Кубку Греції, клуби інших українців програли
- 21 Грудня, 08:16
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Розсилка
Майбутній суперник «Динамо» у Лізі Європи на 99% вийшов у чвертьфінал
Афінський АЕК зробив упевнений крок до виходу в 1/4 фіналу Кубку Греції сезону-2017/18.
У середу, 20 грудня, команда Дмитра Чигринського на виїзді розгромила «Панетолікос» з рахунком 4:0.
Український футболіст провів на полі увесь матч, а його команда не пропустила.
Водночас, ФК «Платаніас», за який виступають українці Євген Буднік і Віталій Приндета, боротьбу за трофей, очевидно, завершить після 1/8 фіналу.
Команда програла вдома «Олімпіакосу» 0:2, а Буднік вийшов на заміну на 54-й хвилині матчу. Приндета просидів на заміні.
Ще один українець Євген Селін провів усі 90 хвилин за «Астерас» у поєдинку проти «Атромітоса». Команда екс-гравця «Динамо» програла 0:1.
Матчі-відповідь 1/8 фіналу Кубку Греції відбудуться вже у новому році – 9 січня.
Нагадаємо, АЕК – наступний суперник київського «Динамо» у Лізі Європи. Ці команди між собою зіграють у лютому 2018 року.
Також стала відома ціна квитків на матч Ліги Європи «Динамо» - АЕК.