Майбутній суперник «Динамо» у Лізі Європи на 99% вийшов у чвертьфінал

Афінський АЕК зробив упевнений крок до виходу в 1/4 фіналу Кубку Греції сезону-2017/18. У середу, 20 грудня, команда Дмитра Чигринського на виїзді розгромила «Панетолікос» з рахунком 4:0. Український футболіст провів на полі увесь матч, а його команда не пропустила. Водночас, ФК «Платаніас», за який виступають українці



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Фото ФК АЕК

Майбутній суперник «Динамо» у Лізі Європи на 99% вийшов у чвертьфінал

Афінський АЕК зробив упевнений крок до виходу в 1/4 фіналу Кубку Греції сезону-2017/18.

У середу, 20 грудня, команда Дмитра Чигринського на виїзді розгромила «Панетолікос» з рахунком 4:0.

Український футболіст провів на полі увесь матч, а його команда не пропустила.

Водночас, ФК «Платаніас», за який виступають українці Євген Буднік і Віталій Приндета, боротьбу за трофей, очевидно, завершить після 1/8 фіналу.

Команда програла вдома «Олімпіакосу» 0:2, а Буднік вийшов на заміну на 54-й хвилині матчу. Приндета просидів на заміні.

Ще один українець Євген Селін провів усі 90 хвилин за «Астерас» у поєдинку проти «Атромітоса». Команда екс-гравця «Динамо» програла 0:1.

Матчі-відповідь 1/8 фіналу Кубку Греції відбудуться вже у новому році – 9 січня.

Нагадаємо, АЕК – наступний суперник київського «Динамо» у Лізі Європи. Ці команди між собою зіграють у лютому 2018 року.

Також стала відома ціна квитків на матч Ліги Європи «Динамо» - АЕК.