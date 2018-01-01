Команда Сергія Реброва зробила крок до Кубка країни

«Аль-Ахлі» пройшов в наступну стадію Кубка наслідного принца

У суботу, 7 грудня, «Аль-Ахлі» з Джидди, ведений Сергієм Ребровим, обіграв на виїзді клуб «Аль-Шола», який виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Саудівської Аравії, з рахунком 2:0. Матч відбувся в рамках 1/16 фіналу Кубка наслідного принца (так називається другий за значимістю національний турнір, раніше носив



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Сергій Ребров(зліва). Фото: Getty Images

«Аль-Ахлі» пройшов в наступну стадію Кубка наслідного принца

У суботу, 7 грудня, «Аль-Ахлі» з Джидди, ведений Сергієм Ребровим, обіграв на виїзді клуб «Аль-Шола», який виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Саудівської Аравії, з рахунком 2:0.

Матч відбувся в рамках 1/16 фіналу Кубка наслідного принца (так називається другий за значимістю національний турнір, раніше носив ім'я Кубок Короля).

Таким чином, «Аль-Ахлі» пройшов в наступну стадію Кубка і продовжує реально претендувати на перемогу в обох національних турнірах.

У чемпіонаті команда Реброва йде другою, відстаючи від «Аль-Хіляль» на три очки (зігравши при цьому на один матч більше). Правда, в останньому турі, за два дні до Нового року, «Аль-Ахлі» поступився на виїзді «Аль-Насру», але «Аль-Хіляль» теж втрачає очки (два тури без перемог, поразка і нічия).

Джерело: zbirna.com