Команда Сергія Реброва зробила крок до Кубка країни
- Сьогодні, 22:27
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Розсилка
«Аль-Ахлі» пройшов в наступну стадію Кубка наслідного принца
У суботу, 7 грудня, «Аль-Ахлі» з Джидди, ведений Сергієм Ребровим, обіграв на виїзді клуб «Аль-Шола», який виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Саудівської Аравії, з рахунком 2:0.
Матч відбувся в рамках 1/16 фіналу Кубка наслідного принца (так називається другий за значимістю національний турнір, раніше носив ім'я Кубок Короля).
Таким чином, «Аль-Ахлі» пройшов в наступну стадію Кубка і продовжує реально претендувати на перемогу в обох національних турнірах.
У чемпіонаті команда Реброва йде другою, відстаючи від «Аль-Хіляль» на три очки (зігравши при цьому на один матч більше). Правда, в останньому турі, за два дні до Нового року, «Аль-Ахлі» поступився на виїзді «Аль-Насру», але «Аль-Хіляль» теж втрачає очки (два тури без перемог, поразка і нічия).
Джерело: zbirna.com