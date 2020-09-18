  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Божевілля: після нічиєї 6:6 в ігровий час переможця матчу Ліги Європи вирішила серія пенальті (відео)

    • Розсилка
    Сербський і румунський клуби видали суперматч - Божевілля: після нічиєї 6:6 в ігровий час переможця матчу Ліги Європи вирішила серія пенальті (відео)
    Сербський і румунський клуби видали суперматч
    Світлина - Sport Pictures

    Такі матчі трапляються вкрай рідко

    Сербський клуб «Бачка-Топола» й румунська «Стяуа» з Бухареста провели неймовірний матч у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. В ігровий час команди розійшлися нічиєю 6:6 і визначили переможця лише в серії післяматчевих пенальті. Одинадцятиметрові трохи ліпше били румуни, які й пішли у турнірі далі.

    Цікаво, що в компенсований до основних 90 хвилин гри час «Стяуа» повела в рахунку (3:4), але серби зусиллями Саші Томановіча спромоглися врятуватися. То за умови, що з 44-ї хвилини після вилучення Деяна Поньєвіча вони грали в меншості.

    Більше того, наприкінці першого екстра-тайму господарі після ще одного вилучення Владіміра Сіладжі грали вдев’ятьох, але неймовірним чином довели матч до післяматчевої серії.  

    Доля протистояння вирішилася, коли воротар румунів Разван Дукан взяв удар з позначки від Михайла Баньяца. Голкіпер сербів Ненад Філіповіч жодного пенальті суперників потягнути не зумів. 

    «Бачка-Топола» (Сербія) – «Стяуа» (Бухарест, Румунія) – 6:6, по пенальті 4:5

    Голи: 1:0 – Деян Мілічевіч (11). 2:0 – Борко Дуроньїч (14). 2:1 – Флорінель Коман (25). 2:2 – Денніс Ман (50). 3:2 – Ґоран Антоніч (51). 3:3 – Денніс Ман (63, з пенальті). 3:4 – Боян Балаж (90+3, автогол). 4:4 – Саша Томановіч (90+4). 4:5 – Денніс Ман (105). 5:5 – Янко Тумбасевіч (105+1). 5:6 – Адріан Петре (108). 6:6 – Саша Томановіч (117)

    Пенальті: Саша Томановіч – 1:0. Олімпіу Морутан – 1:1. Дьюро Зек – 2:1. Овідіу Періану – 2:2. Михайло Баньяц – 2:2 (воротар). Йонуц Пантіру – 2:3. Ґоран Антоніч – 3:3. Адріан Петре – 3:4. Васіліє Джуріч – 4:4. Денніс Ман – 4:5

    У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «Стяуа» зіграє з чеським «Слованом» з Ліберця, який вчора розгромив на виїзді 5:1 литовський «Рітеріай». У складі чеського клубу всі 90 хвилин відіграв український центральний оборонець Тарас Качараба.

     Читайте також: Сільський клуб сімейства Засух переміг грецький «Аріс» і вийшов у наступне коло Ліги Європи
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Стяуа» ФК «Слован» (Ліберець) Тарас Качараба ФК «Бачка-Топола» Деян Мілічевіч Денніс Ман Борко Дуроньїч Деян Поньєвіч Васіліє Джуріч Владімір Сіладжі Флорінель Коман Адріан Петре Ґоран Антоніч Йонуц Пантіру Боян Балаж Михайло Баньяц Саша Томановіч Овідіу Періану Дьюро Зек Янко Тумбасевіч Олімпіу Морутан Разван Дукан Ненад Філіповіч
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies