Божевілля: після нічиєї 6:6 в ігровий час переможця матчу Ліги Європи вирішила серія пенальті (відео)



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Сербський і румунський клуби видали суперматч Світлина - Sport Pictures

Такі матчі трапляються вкрай рідко

Сербський клуб «Бачка-Топола» й румунська «Стяуа» з Бухареста провели неймовірний матч у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. В ігровий час команди розійшлися нічиєю 6:6 і визначили переможця лише в серії післяматчевих пенальті. Одинадцятиметрові трохи ліпше били румуни, які й пішли у турнірі далі.

Цікаво, що в компенсований до основних 90 хвилин гри час «Стяуа» повела в рахунку (3:4), але серби зусиллями Саші Томановіча спромоглися врятуватися. То за умови, що з 44-ї хвилини після вилучення Деяна Поньєвіча вони грали в меншості.

Більше того, наприкінці першого екстра-тайму господарі після ще одного вилучення Владіміра Сіладжі грали вдев’ятьох, але неймовірним чином довели матч до післяматчевої серії.

Доля протистояння вирішилася, коли воротар румунів Разван Дукан взяв удар з позначки від Михайла Баньяца. Голкіпер сербів Ненад Філіповіч жодного пенальті суперників потягнути не зумів.

«Бачка-Топола» (Сербія) – «Стяуа» (Бухарест, Румунія) – 6:6, по пенальті 4:5

Голи: 1:0 – Деян Мілічевіч (11). 2:0 – Борко Дуроньїч (14). 2:1 – Флорінель Коман (25). 2:2 – Денніс Ман (50). 3:2 – Ґоран Антоніч (51). 3:3 – Денніс Ман (63, з пенальті). 3:4 – Боян Балаж (90+3, автогол). 4:4 – Саша Томановіч (90+4). 4:5 – Денніс Ман (105). 5:5 – Янко Тумбасевіч (105+1). 5:6 – Адріан Петре (108). 6:6 – Саша Томановіч (117)

Пенальті: Саша Томановіч – 1:0. Олімпіу Морутан – 1:1. Дьюро Зек – 2:1. Овідіу Періану – 2:2. Михайло Баньяц – 2:2 (воротар). Йонуц Пантіру – 2:3. Ґоран Антоніч – 3:3. Адріан Петре – 3:4. Васіліє Джуріч – 4:4. Денніс Ман – 4:5

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «Стяуа» зіграє з чеським «Слованом» з Ліберця, який вчора розгромив на виїзді 5:1 литовський «Рітеріай». У складі чеського клубу всі 90 хвилин відіграв український центральний оборонець Тарас Качараба.