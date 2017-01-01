Команда українця очолила рейтинг сили баскетбольної Ліги чемпіонів

«Монако» Сергія Гладиря вважається найсильнішим колективом турніру

ФІБА оприлюднила поточний рейтинг сили Ліги чемпіонів з баскетболу. Його очолило «Монако», у складі якого виступає український атакуючий захисник Сергій Гладир. «Монако» з початку сезону виграв усі дев’ять матчів групового етапу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Команда залишається єдиною без



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Сергій Гладир

«Монако» Сергія Гладиря вважається найсильнішим колективом турніру

ФІБА оприлюднила поточний рейтинг сили Ліги чемпіонів з баскетболу.

Його очолило «Монако», у складі якого виступає український атакуючий захисник Сергій Гладир.

«Монако» з початку сезону виграв усі дев’ять матчів групового етапу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Команда залишається єдиною без поразок на цій стадії у поточному розіграші турніру. Загалом команда Гладиря виграла 21 матч з 24-х з початку сезону.

Наступними у рейтингу сили Ліги чемпіонів ідуть турецький «Бешикташ» та іспанське «Тенерифе».

Як нагадує ФБУ, другий в історії сезон Ліги чемпіонів ФІБА проходить без представника України.

«Будівельник» не зумів подолати кваліфікацію, поступившись у другому етапі «Цмокі-Мінську» з Білорусі.

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