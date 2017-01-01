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    Команда українця очолила рейтинг сили баскетбольної Ліги чемпіонів

    «Монако» Сергія Гладиря вважається найсильнішим колективом турніру
    ФІБА оприлюднила поточний рейтинг сили Ліги чемпіонів з баскетболу. Його очолило «Монако», у складі якого виступає український атакуючий захисник Сергій Гладир. «Монако» з початку сезону виграв усі дев’ять матчів групового етапу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Команда залишається єдиною без
    • Сьогодні, 08:51
    • Розсилка
    Сергій Гладир
    Сергій Гладир

    «Монако» Сергія Гладиря вважається найсильнішим колективом турніру

    ФІБА оприлюднила поточний рейтинг сили Ліги чемпіонів з баскетболу.

    Його очолило «Монако», у складі якого виступає український атакуючий захисник Сергій Гладир.

    «Монако» з початку сезону виграв усі дев’ять матчів групового етапу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Команда залишається єдиною без поразок на цій стадії у поточному розіграші турніру. Загалом команда Гладиря виграла 21 матч з 24-х з початку сезону.

    Наступними у рейтингу сили Ліги чемпіонів ідуть турецький «Бешикташ» та іспанське «Тенерифе».

    Як нагадує ФБУ, другий в історії сезон Ліги чемпіонів ФІБА проходить без представника України.

    «Будівельник» не зумів подолати кваліфікацію, поступившись у другому етапі «Цмокі-Мінську» з Білорусі.

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    рейтинг Ліга чемпіонів баскетбол
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