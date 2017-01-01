Команда українця очолила рейтинг сили баскетбольної Ліги чемпіонів
- Сьогодні, 08:51
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Розсилка
«Монако» Сергія Гладиря вважається найсильнішим колективом турніру
ФІБА оприлюднила поточний рейтинг сили Ліги чемпіонів з баскетболу.
Його очолило «Монако», у складі якого виступає український атакуючий захисник Сергій Гладир.
«Монако» з початку сезону виграв усі дев’ять матчів групового етапу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Команда залишається єдиною без поразок на цій стадії у поточному розіграші турніру. Загалом команда Гладиря виграла 21 матч з 24-х з початку сезону.
Наступними у рейтингу сили Ліги чемпіонів ідуть турецький «Бешикташ» та іспанське «Тенерифе».
Як нагадує ФБУ, другий в історії сезон Ліги чемпіонів ФІБА проходить без представника України.
«Будівельник» не зумів подолати кваліфікацію, поступившись у другому етапі «Цмокі-Мінську» з Білорусі.