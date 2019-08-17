Команда Усика пропонувала бій росіянину



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Менеджер Андрєя Фєдосова повідомив про пропозицію від команди Олександра Усика

Менеджер 33-річного російського боксера надважкої вагової категорії Андрєя Фєдосова (31-3-0, 25 KO) Метт Роуленд повідомив, що отримував пропозицію про бій від команди українського боксера Олександра Усика (16-0-0, 12 KO).

«Я показав пропозицію про бій двом менеджерам Фєдосова і вона їм сподобалася. Та потім вони вирішили провести поєдинок в жовтні. Після нього ми знову розглядатимемо можливість бою з Усиком. Мені подобається цей бій, оскільки Усик довго не виходив у ринг, хто знає, що може статися. Фєдосов може битися та вміє бити», - передає слова Роуленда Sky Sports.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик стверджував, що не хоче поєдинку проти росіянина Алєксандра Повєткіна через можливе політичне підґрунтя навколо поєдинку.