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    Команда Усика пропонувала бій росіянину

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    Олександр Усик - Команда Усика пропонувала бій росіянину
    Олександр Усик
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    Менеджер Андрєя Фєдосова повідомив про пропозицію від команди Олександра Усика

    Менеджер 33-річного російського боксера надважкої вагової категорії Андрєя Фєдосова (31-3-0, 25 KO) Метт Роуленд повідомив, що отримував пропозицію про бій від команди українського боксера Олександра Усика (16-0-0, 12 KO).

    «Я показав пропозицію про бій двом менеджерам Фєдосова і вона їм сподобалася. Та потім вони вирішили провести поєдинок в жовтні. Після нього ми знову розглядатимемо можливість бою з Усиком. Мені подобається цей бій, оскільки Усик довго не виходив у ринг, хто знає, що може статися. Фєдосов може битися та вміє бити», - передає слова Роуленда Sky Sports.

    Нагадаємо, раніше Олександр Усик стверджував, що не хоче поєдинку проти росіянина Алєксандра Повєткіна через можливе політичне підґрунтя навколо поєдинку.

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