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    Уболівальник помстився МакГрегору за напад на літнього чоловіка (відео)

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    Конор МакГрегор - Уболівальник помстився МакГрегору за напад на літнього чоловіка (відео)
    Конор МакГрегор
    РС

    Британський уболівальник вилив віскі шотландського бійця, протестуючи проти нападу останнього на літнього відвідувача пабу

    Британський уболівальник вилив у каналізацію пляшку віскі шотландського бійця  UFC Конора МакГрегора. Таким чином Сем Валлелі висловив протест проти нападу скандального спортсмена на літнього відвідувача пабу в Дубліні.

    Нагадаємо, МакГрегор придбав віскі власного виробництва та пригощав усіх відвідувачів у пабі. Боєць накинувся з кулаками на літнього чоловіка, який відмовився від частування.

    «Побачив, як Конор б’є чоловіка. Пішов ти, більше не можу його підтримувати. Люди думають, що я спеціально купив цю пляшку, аби вилити. Це не так. Я придбав її кілька тижнів тому», - написав Валлелі.

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    Правоохоронці вже ведуть розслідування інциденту. МакГрегору загрожує штраф.

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    MMA / UFC Конор МакГрегор
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