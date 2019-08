Уболівальник помстився МакГрегору за напад на літнього чоловіка (відео)

Британський уболівальник вилив віскі шотландського бійця, протестуючи проти нападу останнього на літнього відвідувача пабу

Британський уболівальник вилив у каналізацію пляшку віскі шотландського бійця UFC Конора МакГрегора. Таким чином Сем Валлелі висловив протест проти нападу скандального спортсмена на літнього відвідувача пабу в Дубліні.

Нагадаємо, МакГрегор придбав віскі власного виробництва та пригощав усіх відвідувачів у пабі. Боєць накинувся з кулаками на літнього чоловіка, який відмовився від частування.

«Побачив, як Конор б’є чоловіка. Пішов ти, більше не можу його підтримувати. Люди думають, що я спеціально купив цю пляшку, аби вилити. Це не так. Я придбав її кілька тижнів тому», - написав Валлелі.

Правоохоронці вже ведуть розслідування інциденту. МакГрегору загрожує штраф.

Just seen @TheNotoriousMMA Conor McGregor punch an old man in the pub. Can’t support him anymore. #NOTORIOUS #PROPERSHITE pic.twitter.com/gstLaHJZ6w