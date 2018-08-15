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    Команди Екстра-ліги України з футзалу отримали календар матчів чемпіонату

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    Фото АФУ - Команди Екстра-ліги України з футзалу отримали календар матчів чемпіонату
    Фото АФУ

    Наприклад, у першому турі «Кардинал» зіграє з «Енергією»

    У середу, 15 серпня, у Будинку футболу визначився розклад матчів Екстра-ліги сезону-2018/19.

    Майбутнього сезону в Екстра-лізі змагатимуться 10 команд, які отримали атестати для участі у новому сезоні.

    Як інформує прес-служба Асоціації футзалу України, за результатами жеребкування визначено пари першого туру:

    «Ураган» (Івано-Франківськ) – «Титан» (Покровське)

    «Продексім» (Херсон) – «Епіцентр К Авангард» (Одеса)

    «Кардинал» (Рівне) – «Енергія» (Львів)

    «АРПІ Запоріжжя» (Запорізька обл.) – «ХІТ» (Київ)

    «ІнБев/НПУ» (Житомир-Київ) – «Сокіл» (Хмельницький)

    Також пропонуємо вашій увазі повний календар змагань.

    Зазначається, що матчі першого туру заплановані на 15 вересня.

    чемпіонат України жеребкування футзал
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