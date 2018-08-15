Команди Екстра-ліги України з футзалу отримали календар матчів чемпіонату
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Фото АФУ
Наприклад, у першому турі «Кардинал» зіграє з «Енергією»
У середу, 15 серпня, у Будинку футболу визначився розклад матчів Екстра-ліги сезону-2018/19.
Майбутнього сезону в Екстра-лізі змагатимуться 10 команд, які отримали атестати для участі у новому сезоні.
Як інформує прес-служба Асоціації футзалу України, за результатами жеребкування визначено пари першого туру:
«Ураган» (Івано-Франківськ) – «Титан» (Покровське)
«Продексім» (Херсон) – «Епіцентр К Авангард» (Одеса)
«Кардинал» (Рівне) – «Енергія» (Львів)
«АРПІ Запоріжжя» (Запорізька обл.) – «ХІТ» (Київ)
«ІнБев/НПУ» (Житомир-Київ) – «Сокіл» (Хмельницький)
Також пропонуємо вашій увазі повний календар змагань.
Зазначається, що матчі першого туру заплановані на 15 вересня.