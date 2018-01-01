Команди Кравцова та Зайцева здобули передноворічні перемоги. Результати українців за кордоном
- Сьогодні, 13:59
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Команди Пустового, Липового та Корнієнка завершили рік поразками
Центровий збірної України В’ячеслав Кравцов допоміг турецькому «Ешкішехіру» виграти виїзний матч національної першості проти клубу «Ушак Спортіф» - 81:68.
Бігмен відіграв 17 хвилин, набрав два очки, зробив три підбирання, одну передачу, блок-шот та одне перехоплення, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Ще один центровий національної збірної України Артем Пустовий не врятував іспанський «Обрадойро» від поразки у домашньому матчі 14-го туру регулярного чемпіонату проти «Андорри».
Команда бігмена поступилась з рахунком 65:77, а Пустовий, вийшовши з лави, отримав 17 хвилин ігрового часу, набрав шість очок, зробив п’ять підбирань і два блок-шоти.
Грецький «Промітеус» захисника збірної України Олександра Липового у виїзному матчі чемпіонату Греції поступився «Короівосу» - 71:78.
Українець вийшов у старті, відіграв 31 хвилину, набрав 10 очок, зробив п’ять підбирань, дві передачі та й одне перехоплення.
Форвард збірної України та литовського «Ювентуса» Максим Корнієнко зазнав поразки у домашньому матчі проти «Жальгіріса» - 74:78. За 20 хвилин на майданчику він набрав шість очок, зробив шість підбирань.
Перемогою рік завершив бігмен збірної України Ігор Зайцев, який допоміг польскому «Роса Радом» виграти домашній мач в «Енергі Чарни» - 91:78. Українець отримав 20 хвилин ігрового часу, набрав 10 очок, зробив три підбирання, одне перехоплення й один блок-шот.