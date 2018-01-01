Команди Кравцова та Зайцева здобули передноворічні перемоги. Результати українців за кордоном

Команди Пустового, Липового та Корнієнка завершили рік поразками

Центровий збірної України В’ячеслав Кравцов допоміг турецькому «Ешкішехіру» виграти виїзний матч національної першості проти клубу «Ушак Спортіф» - 81:68. Бігмен відіграв 17 хвилин, набрав два очки, зробив три підбирання, одну передачу, блок-шот та одне перехоплення, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу



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Максим Корнієнко (зліва)

Команди Пустового, Липового та Корнієнка завершили рік поразками

Центровий збірної України В’ячеслав Кравцов допоміг турецькому «Ешкішехіру» виграти виїзний матч національної першості проти клубу «Ушак Спортіф» - 81:68.

Бігмен відіграв 17 хвилин, набрав два очки, зробив три підбирання, одну передачу, блок-шот та одне перехоплення, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Ще один центровий національної збірної України Артем Пустовий не врятував іспанський «Обрадойро» від поразки у домашньому матчі 14-го туру регулярного чемпіонату проти «Андорри».

Команда бігмена поступилась з рахунком 65:77, а Пустовий, вийшовши з лави, отримав 17 хвилин ігрового часу, набрав шість очок, зробив п’ять підбирань і два блок-шоти.

Грецький «Промітеус» захисника збірної України Олександра Липового у виїзному матчі чемпіонату Греції поступився «Короівосу» - 71:78.

Українець вийшов у старті, відіграв 31 хвилину, набрав 10 очок, зробив п’ять підбирань, дві передачі та й одне перехоплення.

Форвард збірної України та литовського «Ювентуса» Максим Корнієнко зазнав поразки у домашньому матчі проти «Жальгіріса» - 74:78. За 20 хвилин на майданчику він набрав шість очок, зробив шість підбирань.

Перемогою рік завершив бігмен збірної України Ігор Зайцев, який допоміг польскому «Роса Радом» виграти домашній мач в «Енергі Чарни» - 91:78. Українець отримав 20 хвилин ігрового часу, набрав 10 очок, зробив три підбирання, одне перехоплення й один блок-шот.