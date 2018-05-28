Команди оргкомітетів ФФУ і УЄФА зіграли внічию у товариському матчі

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Фото: прес-служба ФФУ

На завершення на знак плідної співпраці УЄФА передав пам’ятну табличку стадіону

27 травня на НСК «Олімпійський», де за день до цього визначилася найсильніша команда Європи, зіграли команди представників Федерації футболу України та УЄФА.

Про це повідомляє Федерація футболу України.

Початок матчу був за гостями. Кілька потенційно небезпечних випадів завершилися голом на 10-й хвилині. Господарі активізувалися й застосували пресинг, який приніс свої плоди на 24-й хвилині, коли після кутового Андрій Майоров підставив ногу і перевів м’яч у ворота. 1:1.

Одразу після цього гравець команди УЄФА перевірив на міцність поперечину, а вже в наступній атаці Олексій Кошелєв вивів ФФУ вперед — 2:1. Із таким рахунком команди й пішли відпочивати.

Другий тайм більш зосереджено розпочали гості, зрівнявши рахунок одразу після перерви. 2:2. ФФУ відповіла голом з 11-метрового: пенальті реалізував Мар'ян Яськів. 3:2. Проте гості забили втретє: сольний прохід одного з гравців завершився влучним ударом у дальній кут. Кожна з команд мала ще по кілька нагод, однак фінальний свисток зафіксував нічию — 3:3.

На завершення на знак плідної співпраці УЄФА передав пам’ятну табличку стадіону, що засвідчує найвищий рівень проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/2018.

«Результат товариського поєдинку цілком відображає нашу роботу з УЄФА. На засадах партнерства ми провели два грандіозні фінали на найвищому рівні. Усі задоволені підготовкою до матчів, тому ми з радістю чекатимемо нагоди працювати над новими проектами», — сказав перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко по завершенні гри.