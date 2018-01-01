Команди українців Селезньова і Рибалки зіграли внічию

Також Сергій Рибалка заробив жовту картку

У матчі 18-го туру чемпіонату Туреччини «Сівасспор» і «Ахісар Беледіеспор» не змогли виявити сильнішого. У складі обох команд в стартовому складі вийшли українці - у «Сівасспора» хавбек Сергій Рибалка (провів 72 хвилини, отримав жовту картку), у «Ахісар Беледіеспора» нападник Євген Селезньов (провів