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    Команди українців Селезньова і Рибалки зіграли внічию

    Також Сергій Рибалка заробив жовту картку
    У матчі 18-го туру чемпіонату Туреччини «Сівасспор» і «Ахісар Беледіеспор» не змогли виявити сильнішого. У складі обох команд в стартовому складі вийшли українці - у «Сівасспора» хавбек Сергій Рибалка (провів 72 хвилини, отримав жовту картку), у «Ахісар Беледіеспора» нападник Євген Селезньов (провів
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    <p>&laquo;Сівасспор&raquo; - &laquo;Ахісар Беледіеспор&raquo; - 1:1</p>

    «Сівасспор» - «Ахісар Беледіеспор» - 1:1

    Також Сергій Рибалка заробив жовту картку

    У матчі 18-го туру чемпіонату Туреччини «Сівасспор» і «Ахісар Беледіеспор» не змогли виявити сильнішого.

    У складі обох команд в стартовому складі вийшли українці - у «Сівасспора» хавбек Сергій Рибалка (провів 72 хвилини, отримав жовту картку), у «Ахісар Беледіеспора» нападник Євген Селезньов (провів 71 хвилину).

    Після цієї гри «Сівасспор» займає восьме місце в турнірній таблиці, «Ахісар Беледіеспор» - дванадцятий.

    Чемпіонат Туреччини

    18-ий тур

    «Сівасспор» - «Ахісар Беледіеспор» - 1:1

    Голи: Арслан(52) – Адин(72)

    Джерело: Динамоманія

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