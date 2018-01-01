Команди українців Селезньова і Рибалки зіграли внічию
- Сьогодні, 15:37
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Розсилка
«Сівасспор» - «Ахісар Беледіеспор» - 1:1
Також Сергій Рибалка заробив жовту картку
У матчі 18-го туру чемпіонату Туреччини «Сівасспор» і «Ахісар Беледіеспор» не змогли виявити сильнішого.
У складі обох команд в стартовому складі вийшли українці - у «Сівасспора» хавбек Сергій Рибалка (провів 72 хвилини, отримав жовту картку), у «Ахісар Беледіеспора» нападник Євген Селезньов (провів 71 хвилину).
Після цієї гри «Сівасспор» займає восьме місце в турнірній таблиці, «Ахісар Беледіеспор» - дванадцятий.
Чемпіонат Туреччини
18-ий тур
«Сівасспор» - «Ахісар Беледіеспор» - 1:1
Голи: Арслан(52) – Адин(72)
Джерело: Динамоманія