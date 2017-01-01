Команди, які у Європі продовжують йти без поразок у поточному сезоні

Таких команд залишилося лише п'ять

У суботу, 2 грудня, «ПСЖ» не встояв у матчі проти середняка французького чемпіонату, поступившись у гостях «Страсбуру» (1:2). Це фіаско стало для підопічних Унаї Емері першим з часів початку сезону: ні в чемпіонаті, ні в Кубку із Суперкубком, ні в єврокубках до цього французький гранд не програвав. Це фіаско стало для



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Жузепе Гвардіола

Таких команд залишилося лише п'ять

У суботу, 2 грудня, «ПСЖ» не встояв у матчі проти середняка французького чемпіонату, поступившись у гостях «Страсбуру» (1:2). Це фіаско стало для підопічних Унаї Емері першим з часів початку сезону: ні в чемпіонаті, ні в Кубку із Суперкубком, ні в єврокубках до цього французький гранд не програвав.

Це фіаско стало для команди першим з квітня, тобто зіркові новачки команди - Кіліан Мбаппе і Дані Алвес - вперше програли офіційний матч у футболці з Ейфелевою вежею на гербі.

Додамо, що вся п'ятірка грає у неділю, 3 грудня, свої чергові матчі чемпіонату. Тому не виключено, що ці матчі принесуть неприємності не тільки «ПСЖ».

«Манчестер Сіті»

Олександр Зінченко цього сезону програвав тільки в збірній України. У квітні «Сіті» поступився «Арсеналу» в овертаймі Кубка Англії. Останній «чистий» програш в основний час у «містян» значиться також у квітні, але іншому лондонському клубу – «Челсі».

«Валенсія»

«Кажани» завершили минулий сезон поразкою, після чого з цією нісенітницею зав'язали. Гарною підмогою залишатися непереможеними для них є відсутність єврокубків.

«Інтер»

Без'єврокубкове середовище в тому числі допомагає йти «Інтеру» без поразок у цьому сезоні. Навесні «синьо-чорні» не могли виграти у восьми матчах поспіль, після чого почався підйом команди до вершин.

«Динамо» Загреб

Найпрекрасніша серія з усіх. «Динамівці» навіть у єврокубках цього сезону брали участь, але вилетіли після двох нічиїх за правилом виїзного голу. Останній, хто обігравав загребського гранда в офіційному матчі, стала «Рієка» у фіналі Кубка країни в заключний день травня.

«Анортосіс»

Далекий «побратим» донецького «Шахтаря», який грає не там, де прописаний. Але це не заважає кіпріотам йти з травня без програшів. Правда, дуже ласий «Анортосіс» на нічиї: практично половину всіх ігор в цьому сезоні команда завершила миром.

Джерело: ua-football.com