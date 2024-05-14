Як українські спецслужби запобігли терактам у Києві

Теракти у Києві, яких вдалось уникнути

Яку межу цинізму ще не перетнули росіяни у цій війні? Здається ми вже бачили все. Ракетні обстріли мирних людей, катування, масові розстріли цивільних. Однак у Кремлі знаходять нові шляхи, щоб пробити дно. Цього разу мова йде про вибухи у людних місцях у столиці України, яких на щастя вдалось уникнути завдяки СБУ.

Служба затримала терористів, які готували масштабні теракти у людних місцях у Києві 9 травня. Всього терактів мало бути 4. Агенти російського ГРУ встановлювали вибухові пристрої у будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе. Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.

За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.

Декілька експертних висновків з цієї історії. СБУ попередила теракти у Києві, бо діє на крок попереду росіян. Контррозвідка працює на випередження. Очевидно очікували провокацій від ворога саме 9 травня і змогли запобігти вибухам і масовим жертвам. Якби не вчасні дії, мова йшла б про багатьох загиблих людей в українській столиці.

Можемо констатувати, як факт: РФ, крім ракетного терору, намагається застосовувати і терор у вигляді вибухів у людних місцях. Це вже не перший теракт проти мирного населення, який готували росіяни. Куратор цього теракту з російського ГРУ Юрій Сизов раніше відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також запобігла вибухам.

Доречі про виконавців. Служба затримала виконавців теракту і встановила замовника. Встановили і увесь ланцюжок мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту. Важливо, що їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої у третьому гіпермаркеті.

І наостанок про дату вибухів. Росіяни готували собі «свято» у вигляді мирних жертв у Києві на 9 травня. Мовляв, у нас тут у РФ повним ходом «побєдобєсії», а у «бандєровцев в столице» все вибухає. Не вийшло. І тут можу погодитись з головою Служби Малюком: «Дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб».