Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану: аналіз ISW
Росія, можливо, переходить на інший бік у громадянській війні в Судані, щоб підтримати ЗСС у прагненні придбати військово-морську базу в Червоному морі
фото з відкритих джерел

Делегація військових  Судану найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін «життєво важливого озброєння і боєприпасів»

Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану (ЗСС) про обмін зброєю на російський логістичний центр у Порт-Судан у Червоному морі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Помічник головнокомандувача ЗСС Ясір Аль-Атта заявив 25 травня, що делегація військових найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін «життєво важливого озброєння і боєприпасів» для російського логістичного центру у Порт-Судані.  

Аль-Атта описав запланований російський хаб як «не зовсім військову базу». Відомий російський мілблогер, нагороджений Кремлем, також заявив 27 травня, що ЗСС змогли відбити кілька районів Хартума завдяки постачанням іранських безпілотників.

Заступник міністра закордонних справ Росії, спеціальний представник президента Росії в Африці та на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з головою ЗСС Абделем Фаттахом аль-Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.

Раніше ISW оцінювало, що Росія, можливо, переходить на інший бік у громадянській війні в Судані, щоб підтримати ЗСС у прагненні придбати військово-морську базу в Червоному морі, і що російська підтримка ЗСС принесе велику користь Ірану, оскільки вирівняє політику та стратегію Росії та Ірану в регіоні.

Нагадаємо, що окупанти на тимчасово окупованих територіях України змушені вивозити своїх поранених на території прикордонних областей Росії.

Читайте також: Аналітики повідомили, що ЗСУ здійснили незначне просування на північ від Харкова
Теги: Судан росія зброя озброєння Іран безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іранський безпілотник Qods Mohajer-6, на борту якого можуть бути керовані авіабомби Qaem-5
Іран вперше поставив Росії високоточні авіабомби Qaem-5: що про них відомо
Вчора, 21:49
США надали ракетні комплекси класу «земля-земля» та інші системи озброєнь Atacms за умови, що Україна не буде використовувати їх для ударів по цілях у Росії
WSJ: Україна просить у США дозволу бити американською зброєю по цілях у Росії
18 травня, 06:40
Олена Зеленська дала інтерв'ю Yle в Києві
Олена Зеленська зізналася, як війна змінила життєві плани її дітей
16 травня, 01:36
«Операція «нелегітимний Зеленський», хвилями якої за планами ворога після 21 травня має змити українську державність»
«Ідеальний шторм» Або План Путіна по знищенню України зсередини
10 травня, 21:20
За словами Єрмака, до нового пакета від США, зокрема, увійдуть ракети для Patriot
США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння
10 травня, 19:35
Протягом останніх тижнів Росія кинула величезні ресурси на українську оборону по всьому східному фронту
Західна розвідка прогнозує посилення атак Росії на Україну – CNN
10 травня, 02:08
Глави іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна
Сім країн ЄС планують взяти участь в «інавгурації» Путіна – Reuters
7 травня, 03:50
Росія вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11
Росія тестує озброєння Північної Кореї на війні проти України
1 травня, 16:09
Росіяни ударили по Одесі балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
30 квiтня, 13:08

Політика

Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану: аналіз ISW
Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану: аналіз ISW
Північна Корея знову запустила ракету у бік Японії, але щось пішло не так
Північна Корея знову запустила ракету у бік Японії, але щось пішло не так
Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання
Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання
Іран продовжує збільшувати свої запаси урану – МАГАТЕ
Іран продовжує збільшувати свої запаси урану – МАГАТЕ
The Telegraph: Китай готує флот для вторгнення на Тайвань
The Telegraph: Китай готує флот для вторгнення на Тайвань
Міноборони Франції заперечило інформацію про відправку своїх інструкторів до України
Міноборони Франції заперечило інформацію про відправку своїх інструкторів до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
9543
The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів
7812
Куди тягне Росію диктатор Путін?
7399
ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ
7030
Польські фермери виходять на нові протести через полуницю
6366
Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Вчора, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Вчора, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua