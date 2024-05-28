Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану: аналіз ISW

Росія, можливо, переходить на інший бік у громадянській війні в Судані, щоб підтримати ЗСС у прагненні придбати військово-морську базу в Червоному морі

Делегація військових Судану найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін «життєво важливого озброєння і боєприпасів»

Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану (ЗСС) про обмін зброєю на російський логістичний центр у Порт-Судан у Червоному морі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Помічник головнокомандувача ЗСС Ясір Аль-Атта заявив 25 травня, що делегація військових найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін «життєво важливого озброєння і боєприпасів» для російського логістичного центру у Порт-Судані.

Аль-Атта описав запланований російський хаб як «не зовсім військову базу». Відомий російський мілблогер, нагороджений Кремлем, також заявив 27 травня, що ЗСС змогли відбити кілька районів Хартума завдяки постачанням іранських безпілотників.

Заступник міністра закордонних справ Росії, спеціальний представник президента Росії в Африці та на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з головою ЗСС Абделем Фаттахом аль-Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.

Раніше ISW оцінювало, що Росія, можливо, переходить на інший бік у громадянській війні в Судані, щоб підтримати ЗСС у прагненні придбати військово-морську базу в Червоному морі, і що російська підтримка ЗСС принесе велику користь Ірану, оскільки вирівняє політику та стратегію Росії та Ірану в регіоні.

Нагадаємо, що окупанти на тимчасово окупованих територіях України змушені вивозити своїх поранених на території прикордонних областей Росії.