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Путін переводить Росію на постійний воєнний стан – The Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
Путін переводить Росію на постійний воєнний стан – The Times
Путін планує кардинально змінити Росію
фото: Ріа Новини

Створення держави, яка постійно веде війну, має багато позитивних переваг для влади

Зміни в російському в уряді свідчать, що диктатор Володимир Путін планує кардинально змінити країну та перевести її на ту, що постійно веде війни з глибокими наслідками для решти світу. Про це йдеться у статті The Times.

Видання пише, що головною зміною в уряді стало усунення голови Міноборони Сергія Шойгу з посади, яку він займав достатньо довго. Його місце зайняв колишній віцепрем'єр Андрій Білоусов.

«Нова людина, економіст за освітою, не більше солдат, ніж його попередник, але він є організатором і планувальником, якого було призначено підготувати міністерство – і країну – до тривалої війни», – пише автор статті.

Журналіст зазначив, що під час своєї промови у Раді федерації Білоусов заявив, що його пріоритетами є інтеграція оборонної та цивільної економік, що насправді означає переведення економіки країни на потреби війни, а також зробити міністерство «справді відкритим для інновацій», що означає більше ніж просто купувати новітні технології та дрони.

Видання пише, що створення держави, яка постійно веде війну, має багато позитивних переваг для влади – це означає, що держава буде більш ретельно контролювати економіку, тому наближені до Путіна будуть мати більше можливостей красти. Також у мілітаризованій державі легше виправдати придушення критичних голосів і є алібі на всі невиконані обіцянки щодо економіки, інфраструктури та соціального забезпечення.

«В Україні це не закінчиться. На жаль, малоймовірно, що цей конфлікт буде вирішено в найближчі кілька років, але в будь-якому випадку Путін дав зрозуміти, що він сприймає це, по суті, як проксі-війну із Заходом. Немає вірогідних доказів того, що він має будь-яке бажання розпочати прямий конфлікт із НАТО, але він вважає себе тим, хто вже перебуває у стані війни – економічної, політичної, культурної та соціальної – із Заходом», – зазначає журналіст.

The Times наголошує, що диктатор Путін розуміє, що за будь-яким традиційним показником Захід значно могутніший – сукупний ВВП НАТО більш ніж у 20 разів перевищує ВВП Росії.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не має намірів окупувувати Харків. 

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Теги: путін путінський режим росія війна воєнний стан

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