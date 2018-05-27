Комунальники звільнили зі «сміттєвого полону» фан-зону у столичному парку Шевченка (фото)
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У парку Шевченка була розташована фан-зона для вболівальників англійського «Ліверпуля»
Комунальники очистили фан-зону та фонтан у київському парку Шевченка від сміття, яке залишилося після фінального матчу Ліги чемпіонів «Реал»-«Ліверпуль».
Про це повідомляють на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.
Bідповідний допис у соцмережі проілюстрювали світлинами прибраного парку. У суботу, 26-го травня, у парку розмістили фан-зону для іноземних фанатів англійського «Ліверпуля», який програв у двобої з мадридським «Реалом» з рахунком 1:3.
Раніше з’явилися фото купи сміття, яке залишилося після фінального матчу Ліги чемпіонів. Однак, як іронізував український журналіст Олександр Федченко, «вболівальники можуть собі дозволити».
У мережу також виклали відео з фанатами англійського клубу, які святкували фінал у парку Шевченка. Десятки вболівальників у червоній спортивній формі улюбленого клубу співали футбольні пісні та кричалки.