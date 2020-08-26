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    Континентальний кубок з хокею відмінено через пандемію коронавірусу

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    Хокеїсти Донбасу перед&nbsp;матчем Континентального Кубку - Континентальний кубок з хокею відмінено через пандемію коронавірусу
    Хокеїсти Донбасу перед матчем Континентального Кубку
    Світлина - Уніан

    Під час відеоконференції, Рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) прийняла рішення скасувати розіграш Континентального Кубку сезону 2020-21 років.

    Старт цьогорічного турніру був запланований на 16 жовтня, коли в рамках кваліфікаційного раунду, мали відбутися змагання у групі А (в Акурейрі, Ісландія), та у групі В – (Софія, Болгарія). «Експертна група» акцентувала увагу на існуючих обмеженнях щодо приїзду до Ісландії.

    Додатковою причиною стурбованості з боку «Експертної групи» була невпевненість в здатності господарів та команд-учасниць дотримуватись всіх заходів безпеки.

    «Ми дуже ретельно оцінили спроможність команд-господарів дотримуватись всіх норм безпеки згідно затверджених нами протоколів», - завив президент IIHF Рене Фазель. - Нажаль, структура розіграшу Кубку визначає участь шести різних країн та двадцяти клубів, тому, беручи до уваги поточний стан справ з пандемією, ми відчуваємо небезпеку у разі прийняття рішення щодо проведення розіграшу Кубку».

    Зауважимо, що в даному турнірі мав виступити і чемпіон України, який ще визначиться за підсумками догравання стадії плей-офф у вересні.

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    Джерело: Українська хокейна ліга

    хокей Українська хокейна ліга Континентальний кубок
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