Континентальний кубок з хокею відмінено через пандемію коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хокеїсти Донбасу перед матчем Континентального Кубку Світлина - Уніан

Під час відеоконференції, Рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) прийняла рішення скасувати розіграш Континентального Кубку сезону 2020-21 років.

Старт цьогорічного турніру був запланований на 16 жовтня, коли в рамках кваліфікаційного раунду, мали відбутися змагання у групі А (в Акурейрі, Ісландія), та у групі В – (Софія, Болгарія). «Експертна група» акцентувала увагу на існуючих обмеженнях щодо приїзду до Ісландії.

Додатковою причиною стурбованості з боку «Експертної групи» була невпевненість в здатності господарів та команд-учасниць дотримуватись всіх заходів безпеки.

«Ми дуже ретельно оцінили спроможність команд-господарів дотримуватись всіх норм безпеки згідно затверджених нами протоколів», - завив президент IIHF Рене Фазель. - Нажаль, структура розіграшу Кубку визначає участь шести різних країн та двадцяти клубів, тому, беручи до уваги поточний стан справ з пандемією, ми відчуваємо небезпеку у разі прийняття рішення щодо проведення розіграшу Кубку».

Зауважимо, що в даному турнірі мав виступити і чемпіон України, який ще визначиться за підсумками догравання стадії плей-офф у вересні.

Джерело: Українська хокейна ліга